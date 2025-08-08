Maruti Swift Discount Rs 1.29 Lakh In August 2025 मारुति ने कर दी सबकी बोलती बंद! इस महीने स्विफ्ट को खरीदना ₹1.29 लाख सस्ता हुआ! बस इतने में मिल रही, Auto Hindi News - Hindustan
Maruti Swift Discount Rs 1.29 Lakh In August 2025

मारुति ने कर दी सबकी बोलती बंद! इस महीने स्विफ्ट को खरीदना ₹1.29 लाख सस्ता हुआ! बस इतने में मिल रही

कंपनी इस महीने स्विफ्ट पर 50,355 किट कॉम्पलीमेंट्री के साथ 4,000 एडिशनल कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 50,000 रुपए तक का अपग्रेड बोनस, 25,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस और 10,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 04:02 PM
मारुति सुजुकी इंडिया अगस्त में अपनी मोस्ट सेलिंग और स्टाइलिश हैचबैक स्विफ्ट पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। यदि आप इस महीने इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 1.29 लाख रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। दरअसल, कंपनी इस महीने स्विफ्ट पर 50,355 किट कॉम्पलीमेंट्री के साथ 4,000 एडिशनल कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 50,000 रुपए तक का अपग्रेड बोनस, 25,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस और 10,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमतें 6.49 लाख से 9.64 लाख रुपए तक हैं।

मारुति वैगनआर पर डिस्काउंट अगस्त 2025
ऑफरअमाउंट
कैश डिस्काउंट₹50,355 किट कॉम्पलीमेंट्री + ₹4,000 एडिशनल
एक्सचेंज बोनस₹15,000 तक
अपग्रेड बोनस₹50,000 तक
स्क्रैपेज बोनस₹25,000 तक
कॉर्पोरेट डिस्काउंट₹10,000 तक
टोटल बेनिफिट₹1.29 लाख (₹79000 + ₹50355 किट कॉम्पीमेंट्री

स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

ये भी पढ़ें:कंपनी ने इस गाड़ी को ₹1.25 लाख मंहगा किया, नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दीं

इसके इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

ये भी पढ़ें:अब भूल जाओ अर्टिगा, कैरेंस और इनोवा! भारत में आ रही ये नई 7-सीटर, टीजर आया सामने

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

