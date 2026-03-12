₹5.79 लाख कीमत, 30 किमी. का माइलेज; वैगनआर को छोड़ा पीछे, बन बैठी देश की नंबर-1 कार
मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) ने मार्केट में तगड़ी वापसी की है। FY2026 में इस कार ने 1.70 लाख बिक्री के साथ टॉप-5 में अपनी जगह बनाई है। इसके साथ ही वैगनआर को पीछे छोड़ते हुए ये देश की नंबर-1 हैचबैक कार बन गई है।
भारत की सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक मारुति स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है। वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान इस कार ने 1,70,804 यूनिट की बिक्री दर्ज की है और इसी के साथ यह देश की टॉप-5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है। लंबे समय से भारतीय ग्राहकों के बीच स्विफ्ट (Swift) अपनी स्टाइलिश डिजाइन, दमदार माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के कारण काफी लोकप्रिय रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 7.92 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
11 महीनों में 1.70 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री
अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने स्विफ्ट (Swift) की 1,70,804 यूनिट बेची हैं। इतनी बड़ी बिक्री के साथ स्विफ्ट (Swift) ने FY2026 में 5वां स्थान हासिल किया है, जो बताता है कि भारतीय बाजार में हैचबैक सेगमेंट की मांग अभी भी काफी मजबूत है।
FY2026 के पहले 11 महीनों में भारत की टॉप-15 पैसेंजर गाड़ियां
अप्रैल 2025 – फरवरी 2026
|रैंक
|मॉडल
|Apr '25–Feb '26
|Apr '24–Feb '25
|YoY बदलाव
|1
|मारुति डिजायर
|2,07,906
|1,49,561
|+39%
|2
|टाटा नेक्सन
|1,96,244
|1,46,723
|+34%
|3
|हुंडई क्रेटा
|1,84,083
|1,76,812
|+4%
|4
|मारुति अर्टिगा
|1,81,783
|1,74,170
|+4%
|5
|स्विफ्ट
|1,70,804
|1,61,895
|+6%
|6
|स्कॉर्पियो
|1,64,222
|1,50,929
|+9%
|7
|ब्रेजा
|1,63,974
|1,72,617
|−5%
|8
|वैगनआर
|1,63,109
|1,81,276
|−10%
|9
|पंच
|1,63,003
|1,78,853
|−9%
|10
|फ्रोंक्स
|1,56,823
|1,52,547
|+3%
|11
|बलेनो
|1,56,168
|1,54,804
|+1%
|12
|ईको
|1,28,436
|1,25,263
|+3%
|13
|थार
|1,15,389
|75,898
|+52%
|14
|वेन्यू
|1,06,590
|1,08,672
|−2%
|15
|बलेनो
|1,00,348
|86,719
|+16%
क्यों इतनी पॉपुलर है स्विफ्ट?
स्विफ्ट (Swift) की सफलता के पीछे कई कारण हैं, जो नीचे दिए गए हैं। ये सभी एक-एक करके नीचे दिए गए हैं।
1- शानदार माइलेज
स्विफ्ट (Swift) अपने सेगमेंट में अच्छे माइलेज के लिए जानी जाती है, जिससे यह डेली यूज के लिए किफायती बनती है।
2- स्पोर्टी डिजाइन
युवाओं को इसका स्पोर्टी लुक और कॉम्पैक्ट डिजाइन काफी पसंद आता है।
3- भरोसेमंद इंजन
मारुति (Maruti) का पेट्रोल इंजन स्मूद और लो मेंटेनेंस माना जाता है।
4- कम मेंटेनेंस कॉस्ट
देशभर में मारुति (Maruti) का बड़ा सर्विस नेटवर्क स्विफ्ट (Swift) को और भरोसेमंद बनाता है।
5- मारुति सुजुकी स्विफ्ट प्राइस
मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कीमत 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 8.80 लाख रुपये तक जाती है। स्विफ्ट 14 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें स्विफ्ट एलएक्सआई बेस मॉडल है और मारुति सुजुकी स्विफ्ट जेडएक्सआई प्लस एएमटी ड्यूल टोन टॉप मॉडल है।
भारत की सबसे पसंदीदा हैचबैक में शामिल
हालांकि, भारतीय बाजार में SUVs का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) जैसी हैचबैक कारें अभी भी बड़े पैमाने पर खरीदी जा रही हैं। स्विफ्ट (Swift) खासतौर पर उन लोगों के लिए पसंदीदा विकल्प है, जो किफायती कीमत, अच्छा माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं।
FY2026 में और बढ़ सकती है बिक्री
ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो FY2026 खत्म होते-होते स्विफ्ट (Swift) की कुल बिक्री 1.8 लाख यूनिट के करीब पहुंच सकती है।
मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) ने FY2026 में टॉप-5 में जगह बनाकर यह साबित कर दिया है कि भारतीय बाजार में उसकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। शानदार माइलेज, स्टाइलिश डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के कारण Swift आज भी देश की सबसे पसंदीदा हैचबैक कारों में से एक बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।