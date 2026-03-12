₹5.79 लाख कीमत, 30 किमी. का माइलेज; वैगनआर को छोड़ा पीछे, बन बैठी देश की नंबर-1 कार

Mar 12, 2026 11:13 pm IST

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) ने मार्केट में तगड़ी वापसी की है। FY2026 में इस कार ने 1.70 लाख बिक्री के साथ टॉप-5 में अपनी जगह बनाई है। इसके साथ ही वैगनआर को पीछे छोड़ते हुए ये देश की नंबर-1 हैचबैक कार बन गई है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

भारत की सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक मारुति स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है। वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान इस कार ने 1,70,804 यूनिट की बिक्री दर्ज की है और इसी के साथ यह देश की टॉप-5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है। लंबे समय से भारतीय ग्राहकों के बीच स्विफ्ट (Swift) अपनी स्टाइलिश डिजाइन, दमदार माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के कारण काफी लोकप्रिय रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

11 महीनों में 1.70 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री

अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने स्विफ्ट (Swift) की 1,70,804 यूनिट बेची हैं। इतनी बड़ी बिक्री के साथ स्विफ्ट (Swift) ने FY2026 में 5वां स्थान हासिल किया है, जो बताता है कि भारतीय बाजार में हैचबैक सेगमेंट की मांग अभी भी काफी मजबूत है।

FY2026 के पहले 11 महीनों में भारत की टॉप-15 पैसेंजर गाड़ियां



अप्रैल 2025 – फरवरी 2026 रैंक मॉडल Apr '25–Feb '26 Apr '24–Feb '25 YoY बदलाव 1 मारुति डिजायर 2,07,906 1,49,561 +39% 2 टाटा नेक्सन 1,96,244 1,46,723 +34% 3 हुंडई क्रेटा 1,84,083 1,76,812 +4% 4 मारुति अर्टिगा 1,81,783 1,74,170 +4% 5 स्विफ्ट 1,70,804 1,61,895 +6% 6 स्कॉर्पियो 1,64,222 1,50,929 +9% 7 ब्रेजा 1,63,974 1,72,617 −5% 8 वैगनआर 1,63,109 1,81,276 −10% 9 पंच 1,63,003 1,78,853 −9% 10 फ्रोंक्स 1,56,823 1,52,547 +3% 11 बलेनो 1,56,168 1,54,804 +1% 12 ईको 1,28,436 1,25,263 +3% 13 थार 1,15,389 75,898 +52% 14 वेन्यू 1,06,590 1,08,672 −2% 15 बलेनो 1,00,348 86,719 +16%

क्यों इतनी पॉपुलर है स्विफ्ट?

स्विफ्ट (Swift) की सफलता के पीछे कई कारण हैं, जो नीचे दिए गए हैं। ये सभी एक-एक करके नीचे दिए गए हैं।

1- शानदार माइलेज

स्विफ्ट (Swift) अपने सेगमेंट में अच्छे माइलेज के लिए जानी जाती है, जिससे यह डेली यूज के लिए किफायती बनती है।

2- स्पोर्टी डिजाइन

युवाओं को इसका स्पोर्टी लुक और कॉम्पैक्ट डिजाइन काफी पसंद आता है।

3- भरोसेमंद इंजन

मारुति (Maruti) का पेट्रोल इंजन स्मूद और लो मेंटेनेंस माना जाता है।

4- कम मेंटेनेंस कॉस्ट

देशभर में मारुति (Maruti) का बड़ा सर्विस नेटवर्क स्विफ्ट (Swift) को और भरोसेमंद बनाता है।

5- मारुति सुजुकी स्विफ्ट प्राइस

मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कीमत 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 8.80 लाख रुपये तक जाती है। स्विफ्ट 14 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें स्विफ्ट एलएक्सआई बेस मॉडल है और मारुति सुजुकी स्विफ्ट जेडएक्सआई प्लस एएमटी ड्यूल टोन टॉप मॉडल है।

भारत की सबसे पसंदीदा हैचबैक में शामिल

हालांकि, भारतीय बाजार में SUVs का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) जैसी हैचबैक कारें अभी भी बड़े पैमाने पर खरीदी जा रही हैं। स्विफ्ट (Swift) खासतौर पर उन लोगों के लिए पसंदीदा विकल्प है, जो किफायती कीमत, अच्छा माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं।

FY2026 में और बढ़ सकती है बिक्री

ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो FY2026 खत्म होते-होते स्विफ्ट (Swift) की कुल बिक्री 1.8 लाख यूनिट के करीब पहुंच सकती है।