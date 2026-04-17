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₹5.79 लाख की इस कार ने निकाली वैगनआर, बलेनो, ऑल्टो की हेकड़ी! 32Km माइलेज, 6 एयरबैग से लैस

Apr 17, 2026 04:05 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति की पॉपुलर हैचबैक वैगनआर की सेल्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में पहली पोजीशन से चौथी पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, हैचबैक सेगमेंट में भी ये दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। कंपनी के लिए FY26 में हैचबैक सेगमेंट को टॉप करने का काम स्विफ्ट ने किया।

₹5.79 लाख की इस कार ने निकाली वैगनआर, बलेनो, ऑल्टो की हेकड़ी! 32Km माइलेज, 6 एयरबैग से लैस

मारुति सुजुकी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की रिपोर्ट में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल, उसकी सबसे पॉपुलर हैचबैक वैगनआर की सेल्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में पहली पोजीशन से चौथी पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, हैचबैक सेगमेंट में भी ये दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। कंपनी के लिए FY26 में हैचबैक सेगमेंट को टॉप करने का काम स्विफ्ट ने किया। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में स्विफ्ट के अलावा वैगनआर, बलेनो, ऑल्टो, इग्निस, एस प्रेसो और सेलेरियो शामिल हैं। कंपनी के लिए स्विफ्ट और बलेनो ही दो मात्र ऐसी हैचबैक रहीं जिन्हें साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। चलिए अब इनकी सेल्स पर नजर डालते हैं।

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मारुति की हैचबैक सेगमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2026 सेल्स
माॉडलFY 2026FY 2025चेंज YoY (%)
स्विफ्ट1,85,3501,79,6413%
वैगनआर1,80,1341,98,451-9%
बलेनो1,72,5601,67,1613%
ऑल्टो93,7401,02,232-8%
इग्निस22,92427,438-16%
एस प्रेसो18,55123,538-21%
सेलेरियो18,00533,025-45%

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मारुति की हैचबैक सेगमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2026 सेल्स की बात करें तो स्विफ्ट की FY2026 में कुल 1,85,350 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 1,79,641 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली। वैगनआर की FY2026 में कुल 1,80,134 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 1,98,451 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की डिग्रोथ मिली। बलेनो की FY2026 में कुल 1,72,560 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 1,67,161 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली।

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ऑल्टो की FY2026 में कुल 93,740 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 1,02,232 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की डिग्रोथ मिली। इग्निस की FY2026 में कुल 22,924 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 27,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। एस प्रेसो की FY2026 में कुल 18,551 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 23,538 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की डिग्रोथ मिली। सेलेरियो की FY2026 में कुल 18,005 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 33,025 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 45% की डिग्रोथ मिली।

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नई स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl, ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl और CNG के लिए 32.85 kmkg के माइलेज का दावा करती है।

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इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है। बता दें कि स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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