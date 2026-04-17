₹5.79 लाख की इस कार ने निकाली वैगनआर, बलेनो, ऑल्टो की हेकड़ी! 32Km माइलेज, 6 एयरबैग से लैस

मारुति की पॉपुलर हैचबैक वैगनआर की सेल्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में पहली पोजीशन से चौथी पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, हैचबैक सेगमेंट में भी ये दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। कंपनी के लिए FY26 में हैचबैक सेगमेंट को टॉप करने का काम स्विफ्ट ने किया।

मारुति सुजुकी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की रिपोर्ट में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल, उसकी सबसे पॉपुलर हैचबैक वैगनआर की सेल्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में पहली पोजीशन से चौथी पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, हैचबैक सेगमेंट में भी ये दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। कंपनी के लिए FY26 में हैचबैक सेगमेंट को टॉप करने का काम स्विफ्ट ने किया। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में स्विफ्ट के अलावा वैगनआर, बलेनो, ऑल्टो, इग्निस, एस प्रेसो और सेलेरियो शामिल हैं। कंपनी के लिए स्विफ्ट और बलेनो ही दो मात्र ऐसी हैचबैक रहीं जिन्हें साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। चलिए अब इनकी सेल्स पर नजर डालते हैं।

मारुति की हैचबैक सेगमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2026 सेल्स माॉडल FY 2026 FY 2025 चेंज YoY (%) स्विफ्ट 1,85,350 1,79,641 3% वैगनआर 1,80,134 1,98,451 -9% बलेनो 1,72,560 1,67,161 3% ऑल्टो 93,740 1,02,232 -8% इग्निस 22,924 27,438 -16% एस प्रेसो 18,551 23,538 -21% सेलेरियो 18,005 33,025 -45%

मारुति की हैचबैक सेगमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2026 सेल्स की बात करें तो स्विफ्ट की FY2026 में कुल 1,85,350 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 1,79,641 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली। वैगनआर की FY2026 में कुल 1,80,134 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 1,98,451 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की डिग्रोथ मिली। बलेनो की FY2026 में कुल 1,72,560 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 1,67,161 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली।

ऑल्टो की FY2026 में कुल 93,740 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 1,02,232 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की डिग्रोथ मिली। इग्निस की FY2026 में कुल 22,924 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 27,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। एस प्रेसो की FY2026 में कुल 18,551 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 23,538 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की डिग्रोथ मिली। सेलेरियो की FY2026 में कुल 18,005 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2025 में इसकी 33,025 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 45% की डिग्रोथ मिली।

नई स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl, ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl और CNG के लिए 32.85 kmkg के माइलेज का दावा करती है।

इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।