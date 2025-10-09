वैगनआर और बलेनो हाथ मलती रह गईं, ₹5.79 लाख की ये कार बनी नंबर-1; सितंबर में लोगों ने जमकर खरीदा
देश के हैचबैक सेगमेंट में एक बार फिर मारुति स्विफ्ट ने अपना परचम फहरा दिया। खास बात ये है कि पिछले महीने टॉप-5 कारों की लिस्ट में एक भी हैचबैक शामिल नहीं रही। हालांकि, देश की सभी पॉपुलर हैचबैक को टॉप-10 में शामिल रहीं। इस लिस्ट में स्विफ्ट ने अपनी ही कंपनी की वैगनआर और बलेनो को पीछे छोड़ दिया।
सितंबर की सेल्स में देश के हैचबैक सेगमेंट में एक बार फिर मारुति स्विफ्ट ने अपना परचम फहरा दिया। खास बात ये है कि पिछले महीने टॉप-5 कारों की लिस्ट में एक भी हैचबैक शामिल नहीं रही। हालांकि, देश की सभी पॉपुलर हैचबैक को टॉप-10 में शामिल रहीं। इस लिस्ट में स्विफ्ट ने अपनी ही कंपनी की वैगनआर और बलेनो को पीछे छोड़ दिया। नए GST 2.0 के आने से इसकी सेल्स में इजाफा हुआ है। हालांकि, सितंबर 2024 की तुलना में स्विफ्ट की बिक्री डाउन रही। स्विफ्ट को LXI, VXI, VXI (O), ZXI और ZXI Plus ट्रिम में खरीद सकते हैं। चलिए एक बार इस कार के सभी वैरिएंट की नई कीमतों के साथ सितंबर की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर भी नजर डालते हैं।
|टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
|मॉडल
|सितंबर 2025
|सितंबर 2024
|YoY ग्रोथ %
|टाटा नेक्सन
|22,573
|11,470
|97%
|मारुति डिजायर
|20,038
|10,853
|85%
|हुंडई क्रेटा
|18,861
|15,902
|19%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|18,372
|14,438
|27%
|टाटा पंच
|15,891
|13,711
|16%
|मारुति स्विफ्ट
|15,547
|16,241
|-4%
|मारुति वैगनआर
|15,388
|13,339
|15%
|मारुति फ्रोंक्स
|13,767
|13,874
|-1%
|मारुति बलेनो
|13,173
|14,292
|-8%
|मारुति अर्टिगा
|12,115
|17,441
|-31%
स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।
इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।
न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।
मारुति स्विफ्ट की नए GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें
|मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 6,49,000
|-Rs. 70,100
|Rs. 5,78,900
|-10.80%
|VXI
|Rs. 7,29,500
|-Rs. 70,600
|Rs. 6,58,900
|-9.68%
|VXI (O)
|Rs. 7,56,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 6,84,900
|-9.46%
|ZXI
|Rs. 8,29,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 7,52,900
|-9.23%
|ZXI Plus
|Rs. 8,99,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 8,19,900
|-8.85%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 7,79,501
|-Rs. 75,601
|Rs. 7,03,900
|-9.70%
|VXI (O)
|Rs. 8,06,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 7,29,900
|-9.50%
|ZXI
|Rs. 8,79,500
|-Rs. 81,600
|Rs. 7,97,900
|-9.28%
|ZXI Plus
|Rs. 9,49,501
|-Rs. 84,601
|Rs. 8,64,900
|-8.91%
|1.2L CNG-Manual
|VXI
|Rs. 8,19,500
|-Rs. 74,600
|Rs. 7,44,900
|-9.10%
|VXI(O)
|Rs. 8,46,501
|-Rs. 75,601
|Rs. 7,70,900
|-8.93%
|ZXI
|Rs. 9,19,500
|-Rs. 80,600
|Rs. 8,38,900
|-8.77%
