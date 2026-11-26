मारुति की 6 सीट वाली इस कार को खरीदना महंगा हो गया, कंपनी ने सभी वैरिएंट पर सीधे ₹5000 बढ़ा दिए
मारुति सुजुकी ने अपने पोर्टफोलियो की 6-सीटर कार XL6 की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब इस कार को खरीदने के लिए 5,000 रुपए महंगा हो गया है। कंपनी ने इसकी कीमत में मैक्सिमम 0.43% तक इजाफा किया है।
मारुति सुजुकी ने अपने पोर्टफोलियो की 6-सीटर कार XL6 की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब इस कार को खरीदने के लिए 5,000 रुपए महंगा हो गया है। कंपनी ने इसकी कीमत में मैक्सिमम 0.43% तक इजाफा किया है। हालांकि, ये बढ़ोतरी सभी वैरिएंट के लिए एक समान है। इसके 1.5L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले जेटा वैरिएंट की कीमत में 0.43% की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। समान पावरट्रेन वाले अल्फा और अल्फा प्लस वैरिएंट भी 5,000 रुपए महंगे हो गए। इसकी कीमत में क्रमशः 0.40% और 0.38% की बढ़ोतरी हुई है। इसके 1.5L पेट्रोल-ऑटो (TC) पावरट्रेन वाले सभी वैरिएंट और 1.5L CNG-मैनुअल पावरट्रेन वाले जेटा वैरिएंट की कीमत में भी 5,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब XL6 की नई एक्स-शोरूम कीमतें 11.67 लाख से 14.57 लाख रुपए तक हैं।
|मारुति सुजुकी XL6 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.5L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|न्यू कीमत
|चेंज %
|Zeta
|Rs. 11,62,300
|Rs. 5,000
|Rs. 11,67,300
|0.43%
|Alpha
|Rs. 12,58,800
|Rs. 5,000
|Rs. 12,63,800
|0.40%
|Alpha Plus
|Rs. 13,17,100
|Rs. 5,000
|Rs. 13,22,100
|0.38%
|1.5L पेट्रोल ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|न्यू कीमत
|चेंज %
|Zeta
|Rs. 12,97,300
|Rs. 5,000
|Rs. 13,02,300
|0.39%
|Alpha
|Rs. 13,93,800
|Rs. 5,000
|Rs. 13,98,800
|0.36%
|Alpha Plus
|Rs. 14,52,100
|Rs. 5,000
|Rs. 14,57,100
|0.34%
|1.5L CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|न्यू कीमत
|चेंज %
|Zeta
|Rs. 12,60,800
|Rs. 5,000
|Rs. 12,65,800
|0.40%
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Maruti Suzuki XL6
₹ 11.62 - 14.68 लाख
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₹ 9.79 - 14.21 लाख
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₹ 11.12 - 12.98 लाख
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₹ 11.46 - 12.56 लाख
मारुति सुजुकी XL6 की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.5L पेट्रोल मैनुअल के Zeta वैरिएंट की कीमत 11,67,300 रुपए, Alpha वैरिएंट की कीमत 12,63,800 रुपए और Alpha Plus वैरिएंट की कीमत 13,22,100 रुपए है। 1.5L पेट्रोल ऑटो (TC) के Zeta वैरिएंट की कीमत 13,02,300 रुपए, Alpha वैरिएंट की कीमत 13,98,800 रुपए और Alpha Plus वैरिएंट की कीमत 14,57,100 रुपए है। वहीं, 1.5L CNG मैनुअल के Zeta वैरिएंट की कीमत 12,65,800 रुपए है।
मारुति XL6 का इंजन और ट्रांसमिशन
मारुति XL6 में 1.5-लीटर K15C का डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है, जो पैडलर शिफ्टर्स के साथ आते हैं। ये इंजन 114 bhp का पावर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। XL6 को CNG वैरिएंट में खरीदा जा सकता है।
मारुति XL6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
कंपनी ने इस कार में कई प्रीमियम फीचर्स को शामिल किया है। इसमें एक 360 डिग्री कैमरा, 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले जैसे कार कनेक्ट फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम और सुज़ुकी कनेक्ट टेलिमैटिक्स भी इसमें मौजूद हैं। कार में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी मिलता है। जिसकी मदद से गर्मी के दिनों में सफर को बेहतर बनाया जा सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें