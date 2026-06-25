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मारुति ने इस 6 सीटर कार को कर दिया महंगा, नेक्सा शोरूम जाने से पहले यहां देख लो नई प्राइस लिस्ट

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने कार में पहली बार वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है। देश में गर्मी और उमस का मौसम लंबे वक्त तक रहता है, वहीं देश के कुछ ही हिस्सों में थोड़े समय के लिए सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में कार खरीदारों के बीच वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन की डिमांड बढ़ी है।

मारुति ने इस 6 सीटर कार को कर दिया महंगा, नेक्सा शोरूम जाने से पहले यहां देख लो नई प्राइस लिस्ट
Maruti Suzuki XL6
EMI केवल15,063/ माह

मारुति सुजुकी की नेक्सा डीलरशिप पर बिकने XL6 कार को खरीदना महंगा हो गया है। कंपनी ने इस यूटिलिटी व्हीकल की कीमत में 10,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। नए प्राइस हाइक का असर इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ CNG वैरिएंट पर भी हुआ है। अब इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 11,57,300 रुपए से लेकर 14,37,100 रुपए तक हो गई हैं। बता दें कि ये एक्सट्रा लार्ज 6-सीटर कार है। जो सेकेंड रो में कैप्टन सीट के साथ आती है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसकी नई प्राइस लिस्ट को देख लेना चाहिए।

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मारुति XL6 की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.5L पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZetaRs. 11,52,300Rs. 5,000Rs. 11,57,3000.43%
AlphaRs. 12,48,800Rs. 5,000Rs. 12,53,8000.40%
Alpha PlusRs. 12,97,100Rs. 5,000Rs. 13,02,1000.39%
1.5L पेट्रोल ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZetaRs. 12,87,300Rs. 5,000Rs. 12,92,3000.39%
AlphaRs. 13,83,800Rs. 5,000Rs. 13,88,8000.36%
Alpha PlusRs. 14,32,100Rs. 5,000Rs. 14,37,1000.35%
1.5L CNG मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZetaRs. 12,43,300Rs. 10,000Rs. 12,53,3000.80%

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मारुति XL6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति XL6 में नेक्‍स्‍ट-जनरेशन 1.5-लीटर K15C का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियर भी होंगे जो पैडलर शिफ्टर्स के साथ आते हैं। ये 114 bhp की मैक्स पॉवर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। न्यू मारुति XL6 को जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, जेटा को CNG में भी खरीदा जा सकता है।

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कंपनी ने कार में पहली बार वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है। देश में गर्मी और उमस का मौसम लंबे वक्त तक रहता है, वहीं देश के कुछ ही हिस्सों में थोड़े समय के लिए सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में कार खरीदारों के बीच वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन की डिमांड बढ़ी है। जहां तक सेफ्टी की बात है इसमें 4 एयरबैग स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग प्रीमियम वर्जन शामिल हैं।

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XL6 में कंपनी मारुति की कई गाड़ियों के अलग-अलग प्रीमियम फीचर्स को शामिल किया है। जैसे इसमें एक 360 डिग्री कैमरा, 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। वहीं एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्‍ले जैसे कार कनेक्ट फीचर्स भी दिए हैं। वायरलैस चार्जिंग, स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम और सुज़ुकी कनेक्‍ट टेलिमैटिक्‍स भी इसमें मौजूद हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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