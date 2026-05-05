लपक लो डील! मारुति फ्रोंक्स समेत इन 3 कारों पर आया ₹55,000 तक का डिस्काउंट; जानिए डिटेल्स

May 05, 2026 11:52 am IST

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर मॉडल मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, जिम्नी और XL6 पर भी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर मॉडल मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, जिम्नी और XL6 पर भी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान इन मॉडलों पर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं तीनों मॉडलों के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी XL6 मारुति XL6 उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने में प्रीमियम हो और चलने में बेहद आरामदायक। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बीच वाली 'कैप्टन सीट्स' हैं। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह बढ़िया पावर देता है। इसमें 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीटों जैसे फीचर्स भी हैं। यह करीब 20 किमी/लीटर का माइलेज निकाल लेती है। इसकी कीमत लगभग 11.61 लाख से 14.77 लाख रुपये के बीच रहती है।

मारुति सुजुकी जिम्नी जिम्नी को खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें सड़कों से ज्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्तों और पहाड़ों पर घूमना पसंद है। यह एक असली 4x4 (फोर-बाय-फोर) गाड़ी है। यानी इसके चारों पहियों में पावर आती है जो इसे किसी भी कीचड़ या पत्थर से निकाल लाती है। इसमें 1.5 लीटर का इंजन लगा है जो बहुत ही रफ-एंड-टफ है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। यह दिखने में काफी स्टाइलिश और रेट्रो लगती है। इसकी कीमत की शुरुआत करीब 12.74 लाख रुपये से होती है।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फ्रोंक्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक छोटी लेकिन ऊंची और 'स्वैग' वाली गाड़ी चाहिए। इसका पीछे से झुका हुआ डिजाइन इसे बाकी गाड़ियों से अलग और बहुत स्पोर्टी बनाता है। इसमें आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ-साथ एक तेज तर्रार 1.0 लीटर टर्बो इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। अंदर आपको हेड-अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे कूल फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी कीमत करीब 7.51 लाख से 13.04 लाख रुपये तक जाती है।