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लपक लो डील! मारुति फ्रोंक्स समेत इन 3 कारों पर आया ₹55,000 तक का डिस्काउंट; जानिए डिटेल्स

May 05, 2026 11:52 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर मॉडल मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, जिम्नी और XL6 पर भी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।

लपक लो डील! मारुति फ्रोंक्स समेत इन 3 कारों पर आया ₹55,000 तक का डिस्काउंट; जानिए डिटेल्स

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर मॉडल मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, जिम्नी और XL6 पर भी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान इन मॉडलों पर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं तीनों मॉडलों के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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मारुति सुजुकी XL6

मारुति XL6 उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने में प्रीमियम हो और चलने में बेहद आरामदायक। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बीच वाली 'कैप्टन सीट्स' हैं। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह बढ़िया पावर देता है। इसमें 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीटों जैसे फीचर्स भी हैं। यह करीब 20 किमी/लीटर का माइलेज निकाल लेती है। इसकी कीमत लगभग 11.61 लाख से 14.77 लाख रुपये के बीच रहती है।

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मारुति सुजुकी जिम्नी

जिम्नी को खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें सड़कों से ज्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्तों और पहाड़ों पर घूमना पसंद है। यह एक असली 4x4 (फोर-बाय-फोर) गाड़ी है। यानी इसके चारों पहियों में पावर आती है जो इसे किसी भी कीचड़ या पत्थर से निकाल लाती है। इसमें 1.5 लीटर का इंजन लगा है जो बहुत ही रफ-एंड-टफ है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। यह दिखने में काफी स्टाइलिश और रेट्रो लगती है। इसकी कीमत की शुरुआत करीब 12.74 लाख रुपये से होती है।

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मारुति सुजुकी फ्रोंक्स

फ्रोंक्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक छोटी लेकिन ऊंची और 'स्वैग' वाली गाड़ी चाहिए। इसका पीछे से झुका हुआ डिजाइन इसे बाकी गाड़ियों से अलग और बहुत स्पोर्टी बनाता है। इसमें आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ-साथ एक तेज तर्रार 1.0 लीटर टर्बो इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। अंदर आपको हेड-अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे कूल फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी कीमत करीब 7.51 लाख से 13.04 लाख रुपये तक जाती है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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