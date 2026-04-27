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Maruti Suzuki ला रही इस धांसू कार का फेसलिफ्ट, मिलेगा जबर्दस्त इंजन, माइलेज 30 से 35 kmpl

Apr 27, 2026 08:22 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति अपनी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। यह इस क्रॉसओवर एसयूवी का एक मिड-लाइफ अपडेट होगा। इसमें कंपनी स्ट्रॉन्ग हाब्रिड इंजन ऑफर कर सकती है, जिससे इसका माइलेज 30 से 35 kmpl हो सकता है।

Maruti Suzuki ला रही इस धांसू कार का फेसलिफ्ट, मिलेगा जबर्दस्त इंजन, माइलेज 30 से 35 kmpl

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कंपनी के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है। मार्च 2026 में यह सेल्स (सब-4 मीटर कैटिगरी) के मामले में टॉप 5 में थी। कंपनी अब इसका फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। यह इस क्रॉसओवर एसयूवी का एक मिड-लाइफ अपडेट होगा। रिपोर्ट्स की मानें, तो इसमें कंपनी स्ट्रॉन्ग हाब्रिड इंजन ऑफर कर सकती है, जिससे इसका माइलेज 30 से 35 kmpl हो सकता है। साथ ही इसमें लेवल 2 ADAS भी मिलने की उम्मीद है। इसे साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। आइए डीटेल में जानते हैं कि इसमें कंपनी और क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

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कॉस्मेटिक डिजाइन और इंटीरियर में बदलाव

फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में कॉस्मेटिक डिजाइन और इंटीरियर में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड ट्रिम-बीम एलईडी हेडलाइट्स और नए सेंसर के लिए नया लोअर बंपर शामिल होने की उम्मीद है। एसयूवी में नए वील्स होंगे, जबकि पीछे की तरफ अपडेटेड टेल-लैंप सेटअप और नया लोअर बंपर देखने को मिल सकता है। केबिन के अंदर, फ्रॉन्क्स में नए ट्रिम्स, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल सकते हैं।

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इन-हाउस डिवेलप की हुई सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

नई फ्रॉन्क्स की सबसे बड़ी खूबी मारुति की इन-हाउस डिवेलप की हुई सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। यह एक रेंज एक्सटेंडर सेटअप है, जिसमें इंजन बैटरी को चार्ज करता है और वील्स इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। इस हाइब्रिड सेटअप में 1.2 लीटर Z12E 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का यूज किया जाएगा, जो बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए केवल जनरेटर के तौर पर काम करेगा। एसयूवी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगी।

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30-35 किमी प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करने का टारगेट

यह इंस्टेंट टॉर्क के साथ इलेक्ट्रिक वीइकल जैसी स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। मारुति सुजुकी इस इंजन के साथ 30-35 किमी प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करने का टारगेट लेकर चल रही है। अगर ऐसा होता है, तो नई फ्रॉन्क्स हाइब्रिड भारत में सबसे अधिक फ्यूल-एफिशिएंट एसयूवी बन जाएगी। यह हाइब्रिड सेटअप ट्रेडिशनल हाइब्रिड के मुकाबले में कम कॉम्प्लेक्स यानी कम जटिल है।

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आने वाला है बलेनो का भी फेसलिफ्ट

कंपनी अपनी बलेनो को भी मिड-लाइफ अपडेट देने वाली है। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी बलेनो में डिजिटल-फर्स्ट केबिन और बेहतर सेफ्टी पर फोकस करने वाली है। इसमें इंप्रूव्ड ग्रिल और अपडेटेड एलईडी डीआरएल के साथ एक अपीलिंग फ्रंट फेसिया और नया लोअर बंपर देखने को मिल सकता है। साथ ही, इस हैचबैक में नए अलॉय वील्स और इंप्रूव्ड टेल लाइट्स भी ऑफर की जा सकती है।

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रिपोर्ट्स के अनुसार इस हैचबैक में कंपनी अब सिंगल-पैनल सनरूफ भी दे सकती है। इसमें वही 1.2 लीटर ड्यूलजेट इंजन मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ मिलने की उम्मीद है। कंपनी नई बलेनो में स्विफ्ट में इस्तेमाल होने वाला 1.2 लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी दे सकती है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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