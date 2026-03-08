Hindustan Hindi News
सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें, सब एक से बढ़कर एक

Mar 08, 2026 12:28 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आने वाले दो सालों में मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) भारतीय बाजार में EV, हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ कई नई कॉम्पैक्ट कारें लाने की तैयारी में है। इसीलिए, आज हम यहां सस्ती और फ्यूल-एफिशिएंट कारों की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए कुछ नए विकल्प लेकर आए हैं।

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) आने वाले दो सालों में अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी में है। खासतौर पर 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में कंपनी नई टेक्नोलॉजी और नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 से 2027 के बीच मारुति कई नई कॉम्पैक्ट कारें लॉन्च करेगी, जिनमें सस्ती इलेक्ट्रिक कार, फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल, नई जनरेशन की हैचबैक और एक नई 7-सीटर MPV शामिल हो सकती है। आइए इन 4 अपकमिंग नई मारुति कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1- मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल

मारुति ने जापान मोबिलिटी शो 2025 (Japan Mobility Show 2025) में फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल (Fronx Flex Fuel) कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। यह कार E85 पेट्रोल पर चल सकती है, जिसमें लगभग 85% तक एथेनॉल मिला होता है। फिलहाल भारत में बिकने वाली फ्रोंक्स (Fronx) केवल E20 फ्यूल के साथ कम्पैटिबल है। अगर यह मॉडल लॉन्च होता है तो यह भविष्य के बढ़ते एथेनॉल ब्लेंडिंग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार 2026 में लॉन्च हो सकती है।

2- सुजुकी eWX पर आधारित सस्ती इलेक्ट्रिक कार

मारुति भारत में अपनी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार भी लाने की तैयारी कर रही है। यह कार सुजुकी eWX (Suzuki eWX) कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी, जिसे टोक्यो मोटर शो 2023 (Tokyo Motor Show 2023) में दिखाया गया था। यह एक छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक होगी, जो खासतौर पर शहर में रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। ये ईवी सिंगल चार्ज पर लगभग 250KM की रेंज देगी। इसमें छोटा और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होगा। यह कार 2026-27 के बीच लॉन्च हो सकती है।

3- नई जेनरेशन मारुति बलेनो

मारुति अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक मारुति बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) की नई जेनरेशन पर भी काम कर रही है। बलेनो (Baleno) पहली बार 2015 में लॉन्च हुई थी, जबकि इसका दूसरा जनरेशन मॉडल 2022 में आया था। नई बलेनो (Baleno) में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू डिजाइन और ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें सीरीज हाइब्रिड (HEV) टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है, जिससे माइलेज 30 kmpl से ज्यादा हो सकता है। नई बलेनो (Baleno) को 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

4- नई कॉम्पैक्ट 7-सीटर MPV


मारुति एक नई कॉम्पैक्ट MPV पर भी काम कर रही है, जिसका कोडनेम YDB बताया जा रहा है।यह MPV मारुति अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) से छोटी होगी और इसकी लंबाई 4 मीटर से कम हो सकती है। ये कार मार्केट में रेनो ट्राइबर (Renault Triber), निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) (रिपोर्ट्स में संभावित तुलना) जैसी कारों को टक्कर देगी। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-सीटर लेआउट, 1.2-लीटर Z-Series पेट्रोल इंजन और सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इस MPV को नेक्सा (Nexa) डीलरशिप के जरिए बेचा जा सकता है और इसका लॉन्च 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है।

आने वाले दो सालों में मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) भारतीय बाजार में EV, हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ कई नई कॉम्पैक्ट कारें लाने की तैयारी में है। इससे सस्ती और फ्यूल-एफिशिएंट कारों की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए कई नए विकल्प मिल सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi Maruti Suzuki

