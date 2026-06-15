Maruti Suzuki की चार नई हाइबिड कारें, एक में मिल सकता है 35 kmpl तक का धांसू माइलेज

मारुति सुजुकी अपनी नई हाइब्रिड कारों को लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग एसयूवी में ग्रैंड विटारा के साथ इन्विक्टो का लोअर ट्रिम और फ्रॉन्क्स हाइब्रिड शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

मारुति सुजुकी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए तेजी से काम कर रही है। कड़े एमिशन नियमों के चलते कार मैन्युफैक्चरर पेट्रोल और डीजल से ईवी और हाइब्रिड कारों को लॉन्च करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मारुति सुजुकी भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। कंपनी ने बीते कुछ सालों में अपनी माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को कई कारों में ऑफर किया है। साथ ही कंपनी के पोर्टफोलियों में कुछ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें भी हैं, जो ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। अब कंपनी अपने हाइब्रिड लाइनअप को बड़ा करने वाली है। ऐसे में अगर आप भी हाइब्रिड गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। तो आइए जानते हैं मारुति सुजुकी की अपकमिंग हाइब्रिड कारों के बारे में।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट कंपनी अपनी मिड-साइज SUV को अपडेट देने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है। एक्सटीरियर में SUV को नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर, नए LED लाइटिंग एलिमेंट्स और नए 17-इंच अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। वहीं इंटीरियर को भी पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाया जाएगा। इसमें बड़ा 10.1-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल-2 ADAS सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। ADAS पैकेज में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक इमर्जेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इंजन में कंपनी कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी और इसमें मौजूदा इंजन और ट्रांसमिशन ऑपशन्स को ही ऑफर किया जाएगा। खासकर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन में वही 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो e-CVT गियरबॉक्स के साथ आता है।

मारुति सुजुकी इन्विक्टो का लोअर ट्रिम इसके बाद बात करते हैं इन्विक्टो के नए लोअर-स्पेक वेरिएंट की। इन्विक्टो टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का रीबैज्ड मॉडल है। रिपोर्ट्स के अनुसार Toyota आने वाले समय में हाइक्रॉस का एक ज्यादा किफायती स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च कर सकता है, जिसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स को हटाया जाएगा। इसी स्ट्रैटिजी के तहत मारुति भी इन्विक्टो का एक लोअर-स्पेक या बजट वेरिएंट बाजार में ला सकती है। यह वेरिएंट खास तौर से टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें जरूरी फीचर्स के साथ 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो बेहतरीन माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के लिए जाना जाता है।

मारुति फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड कंपनी फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान देखे गए मॉडल से पता चलता है कि नई फ्रॉन्क्स में फ्रंट और रियर बंपर का नया डिजाइन, नए LED हेडलैंप्स और टेललैंप्स के साथ नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। केबिन में भी कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इनमें वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और लेवल-2 ADAS फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव इसके नए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के रूप में देखने को मिलेगा। टेस्टिंग मॉडल पर लगे 'Hybrid' बैज और रूफ-माउंटेड सेंसर इस बात को कन्फर्म करते हैं कि कंपनी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है।