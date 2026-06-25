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Maruti Suzuki फैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आ रहा इन चार कारों का तगड़ा फेसलिफ्ट

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति अपनी ब्रेजा और ग्रैंड विटारा समेत चार गाड़ियों का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। इन प्रोडक्ट्स के फेसलिफ्ट वर्जन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

Maruti Suzuki फैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आ रहा इन चार कारों का तगड़ा फेसलिफ्ट
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मारुति सुजुकी फैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी चार बेहद पॉप्युलर गाड़ियों को तगड़ा फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। इनमें ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ फ्रॉन्क्स और अर्टिगा का फेसलिफ्ट भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि मारुति के इन प्रोडक्ट्स के फेसलिफ्ट वर्जन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी मारुति सुजुकी की कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो नए फेसलिफ्ट वर्जन के लॉन्च होने का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल आइए जान लेते हैं इन कारों में कंपनी क्या कुछ नया ऑफर कर सकती है।

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1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकता है। इस एसयूवी (SUV) में आपको बिल्कुल नया और बड़ा फ्रंट ग्रिल, रीडिजाइन बंपर और नई एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स के साथ नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में कंपनी 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सबसे खास Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकती है। हालांकि, इसका 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन और AWD सिस्टम पहले जैसा ही रहेगा।

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2. मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट

ब्रेजा फैन्स को इसके फेसलिफ्ट का लंबे समय से इंतजार है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको बंपर, ग्रिल और स्टाइलिंग में बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में दिखेगा। ब्रेजा में अब दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। मौजूदा 1.5-लीटर इंजन के अलावा इसमें अब 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा, इसके सीएनजी (CNG) वेरिएंट में सिलेंडर को नीचे यानी अंडरबॉडी में लगाया जाएगा, जिससे बूट स्पेस पूरी तरह खाली मिलेगी। ब्रेजा फेसलिफ्ट जुलाई में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

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3. मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट

फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में कंपनी अपनी नई 'सीरीज हाइब्रिड' टेक्नोलॉजी लाने जा रही है। इसमें 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन सिर्फ एक जनरेटर की तरह काम करेगा, जो गाड़ी की बैटरी को चार्ज करेगा और गाड़ी पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगी। इससे आपको ईवी जैसा दमदार टॉर्क और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इस टेक्नोलॉजी से फ्रॉन्क्स 30 से 35 किमी प्रति लीटर (kmpl) का माइलेज दे सकती है।

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4. मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट

अर्टिगा को और भी मॉडर्न लुक देने के लिए इसमें नई ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स और नया बंपर दिया जा सकता है। इसके केबिन में बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और सेफ्टी के लिए 360-डिग्री कैमरा मिल सकता है। कंपनी इसके बॉडी स्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रही है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल और सीएनजी का ही ऑप्शन रहेगा। रिपोर्ट्स की मानें, तो ब्रेजा की तरह अर्टिगा में भी अंडरबॉडी सीएनजी टैंक सेटअप मिल सकता है। यह कार 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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