Maruti Suzuki फैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आ रहा इन चार कारों का तगड़ा फेसलिफ्ट

मारुति अपनी ब्रेजा और ग्रैंड विटारा समेत चार गाड़ियों का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। इन प्रोडक्ट्स के फेसलिफ्ट वर्जन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

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मारुति सुजुकी फैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी चार बेहद पॉप्युलर गाड़ियों को तगड़ा फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। इनमें ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ फ्रॉन्क्स और अर्टिगा का फेसलिफ्ट भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि मारुति के इन प्रोडक्ट्स के फेसलिफ्ट वर्जन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी मारुति सुजुकी की कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो नए फेसलिफ्ट वर्जन के लॉन्च होने का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल आइए जान लेते हैं इन कारों में कंपनी क्या कुछ नया ऑफर कर सकती है।

1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकता है। इस एसयूवी (SUV) में आपको बिल्कुल नया और बड़ा फ्रंट ग्रिल, रीडिजाइन बंपर और नई एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स के साथ नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में कंपनी 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सबसे खास Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकती है। हालांकि, इसका 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन और AWD सिस्टम पहले जैसा ही रहेगा।

2. मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट ब्रेजा फैन्स को इसके फेसलिफ्ट का लंबे समय से इंतजार है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको बंपर, ग्रिल और स्टाइलिंग में बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में दिखेगा। ब्रेजा में अब दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। मौजूदा 1.5-लीटर इंजन के अलावा इसमें अब 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा, इसके सीएनजी (CNG) वेरिएंट में सिलेंडर को नीचे यानी अंडरबॉडी में लगाया जाएगा, जिससे बूट स्पेस पूरी तरह खाली मिलेगी। ब्रेजा फेसलिफ्ट जुलाई में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

3. मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में कंपनी अपनी नई 'सीरीज हाइब्रिड' टेक्नोलॉजी लाने जा रही है। इसमें 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन सिर्फ एक जनरेटर की तरह काम करेगा, जो गाड़ी की बैटरी को चार्ज करेगा और गाड़ी पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगी। इससे आपको ईवी जैसा दमदार टॉर्क और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इस टेक्नोलॉजी से फ्रॉन्क्स 30 से 35 किमी प्रति लीटर (kmpl) का माइलेज दे सकती है।