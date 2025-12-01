Hindustan Hindi News
EV मार्केट में होगा बड़ा धमाका, कल लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार; जान लीजिए खासियत

संक्षेप:

Maruti Suzuki e Vitara: भारत की EV मार्केट में बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल, कल यानी 2 दिसंबर को मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा को भारत में लॉन्च करने जा रही है।

Mon, 1 Dec 2025 11:34 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारत की EV मार्केट में बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल, कल यानी 2 दिसंबर को मारुति सुजुकी अपनी मोस्ट-अवेटेड पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा को भारत में लॉन्च करने जा रही है। हालांकि, मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) का प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। गुजरात फैक्ट्री से कई एक्सपोर्ट-स्पेक यूनिट्स यूरोप और अन्य देशों में भेजी जा चुकी हैं। बता दें कि यह प्रीमियम Nexa शोरूम के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। आइए जानते हैं अपकमिंग ईवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

धांसू होंगे ई-विटारा के फीचर्स

डिजाइन और फीचर्स के मामले में e Vitara पूरी तरह प्रीमियम है। इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, 10.1 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10-वे पावर एडजस्टेबल सीट, सात एयरबैग, लेवल 2 ADAS, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360° कैमरा जैसी खूबियां शामिल हैं। इस कार का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हैरियर ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 और एमजी जेडएस ईवी जैसी कारों से होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
