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₹5 लाख की इस मारुति कार पर आया ₹70,000 का डिस्काउंट, 25 km का है माइलेज; पूरे जुलाई है मौका

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी जुलाई, 2026 में अपने ग्राहकों को लिए ताबड़तोड़ डिस्काउंट लेकर आई है। इसी क्रम में मारुति अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक वैगनआर के स्पेशल टैक्सी वैरिएंट टूर एच3 पर बंपर छूट दे रही है।

₹5 लाख की इस मारुति कार पर आया ₹70,000 का डिस्काउंट, 25 km का है माइलेज; पूरे जुलाई है मौका
Maruti Suzuki Wagon R
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अगले कुछ दिनों में एक बजट कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, मारुति सुजुकी जुलाई, 2026 में अपने ग्राहकों के लिए ताबड़तोड़ डिस्काउंट लेकर आई है। इसी क्रम में मारुति अपनी सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद हैचबैक वैगनआर के स्पेशल टैक्सी वैरिएंट टूर एच3 (Tour H3) पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक मारुति सुजुकी टूर एच3 पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की भारी बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में विस्तार से।

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शानदार हैं डिजाइन और फीचर्स

मारुति सुजुकी टूर एच3 के बाहरी हिस्से में बॉडी-कलर बंपर, ब्लैक ग्रिल और ब्लैक ओआरवीएम (ORVM) मिलते हैं। यह इसे एक सिंपल और सोबर लुक देते हैं। कार के अंदर 5 लोगों के बैठने के लिए शानदार लेगरूम और हेडरूम के साथ बड़ा केबिन स्पेस मिलता है। इसमें आपको फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल एसी, हीटर, फ्रंट और रियर इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट और 1-लीटर बॉटल होल्डर जैसे जरूरी और आरामदायक फीचर्स मिलते हैं।

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कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

इस गाड़ी में मारुति का भरोसेमंद 998cc का नेक्स्ट-जेन K-सीरीज डुअल जेट, K10C इंजन दिया गया है। यह 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। पेट्रोल मोड में यह इंजन लगभग 65.71bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, जब इसे सीएनजी (CNG) मोड पर चलाया जाता है, तो यह 55.92bhp की पावर और 82.1Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें पेट्रोल वैरिएंट के लिए 'आइडल स्टार्ट-स्टॉप' टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो ट्रैफिक में इंजन को बंद करके ईंधन बचाती है।

34 किमी से ज्यादा है माइलेज

टूर एच3 की सबसे बड़ी खासियत इसका बेहतरीन माइलेज है। यही इसे टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटरों की पहली पसंद बनाता है। इसके पेट्रोल वैरिएंट में आपको लगभग 25.4 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज मिलता है। वहीं, अगर आप इसका कंपनी-फिटेड एस-सीएनजी (S-CNG) वैरिएंट चुनते हैं, तो इसका माइलेज बढ़कर 34.73 किमी प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है।

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इतनी है कार की कीमत

सेफ्टी के लिहाज से टूर एच3 में डुअल फ्रंट एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके पेट्रोल (Base) वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है। जबकि इसके टॉप-स्पेक सीएनजी (CNG) वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.89 लाख रुपये तक जाती है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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