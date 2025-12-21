टैक्स फ्री हुई वैगनआर! यहां से खरीदने वालों के ₹84000 तक बचेंगे; बेस मॉडल सिर्फ 4.33 लाख में

संक्षेप: मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) भी CSD कैंटीन से सस्ते में मिल रही है। वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये के बजाय CSD से सिर्फ 4.33 लाख रुपये रह जाती है।

Dec 21, 2025 11:33 am IST

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में काफी कमी आई है। इसका असर CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट पर भी पड़ा है। बता दें कि यहां जवानों को आम तौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगह 14 पर्सेंट ही GST लगता है। इसका फायदा देश की पॉपुलर हैचबैक मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) पर भी मिल रहा है। Cars24 के अनुसार, वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये के बजाय CSD से सिर्फ 4.33 लाख रुपये रह जाती है। यानी वैरिएंट वाइज 82 हजार रुपये तक की सीधी बचत होती है।

वैरिएंट CSD प्राइस लाख एक्स-शोरूम प्राइस लाख कीमतों में अंतर Wagon R LXi 4.33 4.99 66,000 Wagon R VXi 1.0 4.81 5.52 71,000 Wagon R VXi AMT 1.0 5.23 5.97 74,000 Wagon R ZXi 1.2 5.21 5.96 75,000 Wagon R ZXi+ 1.2 5.60 6.39 79,000 Wagon R ZXi+ AMT 6.02 6.84 82,000 Wagon R LXi CNG 5.16 5.89 73,000 Wagon R VXi CNG 6.68 6.42 74,000

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति वैगनआर के फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, स्लीक हेडलैंप्स और शार्प लाइन्स इसे मॉडर्न टच देती हैं। जबकि साइड प्रोफाइल में बड़े विंडो एरिया से अंदर खुलापन महसूस होता है। कुल मिलाकर, वैगनआर का डिजाइन स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद उपयुक्त बनाता है।

इतनी है वैगनआर की कीमत कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।