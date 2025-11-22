₹4.99 लाख की इस मारुति कार पर टूटे ग्राहक, 2025 में 165000 से ज्यादा घरों तक पहुंची; जानिए पूरी डिटेल्स

संक्षेप: मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक वैगनआर ने साल 2025 में हुई बिक्री में भी कमाल कर दिया है। मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने साल 2025 में 1,65,000 यूनिट से ज्यादा कार की बिक्री की।

मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक वैगनआर ने साल 2025 में हुई बिक्री में भी कमाल कर दिया है। मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने साल 2025 में 1,65,000 यूनिट से ज्यादा कार की बिक्री की। बता दें कि साल 2025 की शुरुआत यानी जनवरी महीने में ही मारुति वैगनआर को भारतीय मार्केट में 24,000 से ज्यादा नए ग्राहक मिले थे। जबकि जून, 2025 में मारुति वैगनआर को पूरे साल में सबसे कम यानी 12,930 नए खरीददार मिले। अगर जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 में हुई कुल बिक्री की बात करें तो यह आंकड़ा 1,65,044 यूनिट रहा। आइए जानते हैं इस दौरान मारुति वैगनआर की मंथली बिक्री के अलावा इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंथ यूनिट्स जनवरी 24,078 फरवरी 19,879 मार्च 17,175 अप्रैल 13,413 मई 13,949 जून 12,930 जुलाई 14,710 अगस्त 14,552 सितंबर 15,388 अक्टूबर 18,970

धांसू हैं कार के फीचर्स कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। बता दें कि भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी वैगनआर की शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल में 6.95 लाख रुपये तक जाती है।