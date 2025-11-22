₹4.99 लाख की इस मारुति कार पर टूटे ग्राहक, 2025 में 165000 से ज्यादा घरों तक पहुंची; जानिए पूरी डिटेल्स
मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक वैगनआर ने साल 2025 में हुई बिक्री में भी कमाल कर दिया है। मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने साल 2025 में 1,65,000 यूनिट से ज्यादा कार की बिक्री की। बता दें कि साल 2025 की शुरुआत यानी जनवरी महीने में ही मारुति वैगनआर को भारतीय मार्केट में 24,000 से ज्यादा नए ग्राहक मिले थे। जबकि जून, 2025 में मारुति वैगनआर को पूरे साल में सबसे कम यानी 12,930 नए खरीददार मिले। अगर जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 में हुई कुल बिक्री की बात करें तो यह आंकड़ा 1,65,044 यूनिट रहा। आइए जानते हैं इस दौरान मारुति वैगनआर की मंथली बिक्री के अलावा इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
|मंथ
|यूनिट्स
|जनवरी
|24,078
|फरवरी
|19,879
|मार्च
|17,175
|अप्रैल
|13,413
|मई
|13,949
|जून
|12,930
|जुलाई
|14,710
|अगस्त
|14,552
|सितंबर
|15,388
|अक्टूबर
|18,970
धांसू हैं कार के फीचर्स
कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। बता दें कि भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी वैगनआर की शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल में 6.95 लाख रुपये तक जाती है।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति वैगनआर में ग्राहकों को 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को वैगनआर में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है जो 34 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देने का दावा करती है।
