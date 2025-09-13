maruti suzuki wagonr price reduced by 64000 directly after gst discount know the variant wise reduction अरे वाह! GST में छूट के बाद सीधे ₹64000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 कार, जानिए वैरिएंट वाइज कटौती, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki wagonr price reduced by 64000 directly after gst discount know the variant wise reduction

अरे वाह! GST में छूट के बाद सीधे ₹64000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 कार, जानिए वैरिएंट वाइज कटौती

मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार वैगनआर पर बड़ी राहत दी है। दरअसल, हाल ही में लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने वैगनआर के सभी वैरिएंट्स पर कीमतों में भारी कटौती की है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 10:49 PM
share Share
Follow Us on
अरे वाह! GST में छूट के बाद सीधे ₹64000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 कार, जानिए वैरिएंट वाइज कटौती

मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार वैगनआर पर बड़ी राहत दी है। दरअसल, हाल ही में लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने वैगनआर के सभी वैरिएंट्स पर कीमतों में भारी कटौती की है। इस ऐलान के बाद मारुति वैगनआर पर ग्राहकों को 64,000 रुपये तक की बचत मिलेगी। यह कटौती वैरिएंट-वाइज अलग-अलग है। नए दाम 7 सितंबर, 2025 से लागू हो चुके हैं। बता दें कि मारुति वैगनआर मौजूदा समय में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज जीएसटी में हुए कटौती के बारे में विस्तार से।

वैगनआर वैरिएंट्सजीएसटी छूट रुपये में
Tour H3 1L ISS MT50,000 की छूट
Wagon R LXI 1L ISS MT50,000 की छूट
Wagon R VXI 1L ISS MT 54,000 की छूट
Wagon R VXI 1L ISS AT58,000 की छूट
Tour H3 CNG 1L MT 57,000 की छूट
Wagon R LXI CNG 1L MT58,000 की छूट
Wagon R VXI CNG 1L MT60,000 की छूट
Wagon R ZXI 1.2L ISS MT56,000 की छूट
Wagon R ZXI+ 1.2L ISS MT60,000 की छूट
Wagon R ZXI 1.2L ISS AT60,000 की छूट
Wagon R ZXI+ 1.2L ISS AT64,000 की छूट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 5.79 - 7.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 5.64 - 7.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

₹ 4.23 - 6.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 5 - 8.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.85 - 8.26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इतनी है वैगनआर की कीमत

कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। मारुति वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.78 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.62 लाख रुपये तक जाती है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

दूसरी ओर अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर में ग्राहकों को 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को वैगनआर में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है जो 34 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देने का दावा करती है।

Maruti WagonR Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।