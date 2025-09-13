अरे वाह! GST में छूट के बाद सीधे ₹64000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 कार, जानिए वैरिएंट वाइज कटौती

मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार वैगनआर पर बड़ी राहत दी है। दरअसल, हाल ही में लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने वैगनआर के सभी वैरिएंट्स पर कीमतों में भारी कटौती की है।

मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार वैगनआर पर बड़ी राहत दी है। दरअसल, हाल ही में लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने वैगनआर के सभी वैरिएंट्स पर कीमतों में भारी कटौती की है। इस ऐलान के बाद मारुति वैगनआर पर ग्राहकों को 64,000 रुपये तक की बचत मिलेगी। यह कटौती वैरिएंट-वाइज अलग-अलग है। नए दाम 7 सितंबर, 2025 से लागू हो चुके हैं। बता दें कि मारुति वैगनआर मौजूदा समय में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज जीएसटी में हुए कटौती के बारे में विस्तार से।

वैगनआर वैरिएंट्स जीएसटी छूट रुपये में Tour H3 1L ISS MT 50,000 की छूट Wagon R LXI 1L ISS MT 50,000 की छूट Wagon R VXI 1L ISS MT 54,000 की छूट Wagon R VXI 1L ISS AT 58,000 की छूट Tour H3 CNG 1L MT 57,000 की छूट Wagon R LXI CNG 1L MT 58,000 की छूट Wagon R VXI CNG 1L MT 60,000 की छूट Wagon R ZXI 1.2L ISS MT 56,000 की छूट Wagon R ZXI+ 1.2L ISS MT 60,000 की छूट Wagon R ZXI 1.2L ISS AT 60,000 की छूट Wagon R ZXI+ 1.2L ISS AT 64,000 की छूट

इतनी है वैगनआर की कीमत कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। मारुति वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.78 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.62 लाख रुपये तक जाती है।