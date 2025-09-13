अरे वाह! GST में छूट के बाद सीधे ₹64000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 कार, जानिए वैरिएंट वाइज कटौती
मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार वैगनआर पर बड़ी राहत दी है। दरअसल, हाल ही में लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने वैगनआर के सभी वैरिएंट्स पर कीमतों में भारी कटौती की है।
मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार वैगनआर पर बड़ी राहत दी है। दरअसल, हाल ही में लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने वैगनआर के सभी वैरिएंट्स पर कीमतों में भारी कटौती की है। इस ऐलान के बाद मारुति वैगनआर पर ग्राहकों को 64,000 रुपये तक की बचत मिलेगी। यह कटौती वैरिएंट-वाइज अलग-अलग है। नए दाम 7 सितंबर, 2025 से लागू हो चुके हैं। बता दें कि मारुति वैगनआर मौजूदा समय में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज जीएसटी में हुए कटौती के बारे में विस्तार से।
|वैगनआर वैरिएंट्स
|जीएसटी छूट रुपये में
|Tour H3 1L ISS MT
|50,000 की छूट
|Wagon R LXI 1L ISS MT
|50,000 की छूट
|Wagon R VXI 1L ISS MT
|54,000 की छूट
|Wagon R VXI 1L ISS AT
|58,000 की छूट
|Tour H3 CNG 1L MT
|57,000 की छूट
|Wagon R LXI CNG 1L MT
|58,000 की छूट
|Wagon R VXI CNG 1L MT
|60,000 की छूट
|Wagon R ZXI 1.2L ISS MT
|56,000 की छूट
|Wagon R ZXI+ 1.2L ISS MT
|60,000 की छूट
|Wagon R ZXI 1.2L ISS AT
|60,000 की छूट
|Wagon R ZXI+ 1.2L ISS AT
|64,000 की छूट
इतनी है वैगनआर की कीमत
कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। मारुति वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.78 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.62 लाख रुपये तक जाती है।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
दूसरी ओर अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर में ग्राहकों को 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को वैगनआर में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है जो 34 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देने का दावा करती है।
