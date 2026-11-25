अपने यूजफुल फीचर्स और दमदार माइलेज के चलते ये पर्सनल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में जमकर बिकती है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत में 5,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है।

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में वैगनआर उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये कई बार देश की नंबर-1 कार भी बनती रहती है। इस साल भी वैगनआर रिकॉर्ड सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। इस टॉमहॉक हैचबैक में CNG ऑप्शन मिलता है। साथ ही, अपने यूजफुल फीचर्स और दमदार माइलेज के चलते ये पर्सनल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में जमकर बिकती है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत में 5,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। जिसके चलते अब इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख रुपए से 7.24 लाख रुपए तक हो गई हैं। ग्राहकों के लिए के लिए अच्छी खबर ये है कि इसके शुरुआती बेस वैरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कंपनी ने वैगनआर के टूर H3 और LXI वैरिएंट, जो 1.0L CNG-मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं उसमें सबसे ज्यादा 0.84% या 5,000 रुपए का इजाफा किया है। वहीं, VXI वैरिएंट की कीमत में भी कंपनी ने 5,000 रुपए या 0.77% बढ़ाए हैं। VXI वैरिएंट जो 1.0L पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन और ZXI प्लस वैरिएंट जो 1.2L पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन के साथ आता है उसमें 2,500 रुपए का इजाफा किया है। ZXI वैरिएंट 1.2L पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन की कीमत में 1,500 और 1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT) पावरट्रेन की कीमत में . 2,500 रुपए बढ़ाए हैं। चलिए अब एक बार सभी कीमतों को देख लेते हैं।

मारुति सुजुकी वैगनआर की नई एक्स-शोरूम कीमतें 1.0L पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Tour H3 Rs. 4,98,900 Rs. 0 Rs. 4,98,900 नो चेंज LXI Rs. 4,98,900 Rs. 0 Rs. 4,98,900 नो चेंज VXI Rs. 5,54,400 Rs. 2,500 Rs. 5,56,900 0.45% 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % ZXI Rs. 5,98,400 Rs. 1,500Rs. 5,99,900 0.25% ZXI Plus Rs. 6,41,400 Rs. 2,500 Rs. 6,43,900 0.39% 1.0L Petrol-Auto (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % VXI Rs. 5,99,400 Rs. 0 Rs. 5,99,400 नो चेंज 1.2L Petrol-Auto (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % ZXI Rs. 6,43,400 Rs. 2,500 Rs. 6,45,900 0.39% ZXI Plus Rs. 6,86,400 Rs. 2,500 Rs. 6,88,900 0.36% 1.2L FlexFuel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % ZXI Plus Rs. 7,23,900 Rs. 0 Rs. 7,23,900 नो चेंज 1.0L CNG-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Tour H3 Rs. 5,93,900 Rs. 5,000 Rs. 5,98,900 0.84% LXI Rs. 5,93,900 Rs. 5,000 Rs. 5,98,900 0.84% VXI Rs. 6,49,400 Rs. 5,000 Rs. 6,54,400 0.77%

मारुति सुजुकी वैगनआर की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.0L पेट्रोल मैनुअल के Tour H3 वैरिएंट की कीमत 4,98,900 रुपए,LXI वैरिएंट की कीमत 4,98,900 रुपए और VXI वैरिएंट की कीमत 5,56,900 रुपए है। 1.2L पेट्रोल मैनुअल के ZXI वैरिएंट की कीमत 5,99,900 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 6,43,900 रुपए है। 1.0L पेट्रोल-ऑटो (AMT) के VXI वैरिएंट की कीमत 5,99,400 रुपए है।

1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT) के ZXI वैरिएंट की कीमत 6,45,900 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 6,88,900 रुपए है। 1.2L प्लेक्स फ्यूल-मैनुअल ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 7,23,900 रुपए है। 1.0L CNG-मैनुअल Tour H3 वैरिएंट की कीमत 5,98,900 रुपए, LXI वैरिएंट की कीमत 5,98,900 रुपए और VXI वैरिएंट की कीमत 6,54,400 रुपए है।

वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस

इसमें डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल VVT इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl है।