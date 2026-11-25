देश की नंबर-1 कार मारुति वैनगआर हो गई महंगी, शुरुआती कीमत ₹4.99 लाख ही रहेगी; देखें नई प्राइस लिस्ट
अपने यूजफुल फीचर्स और दमदार माइलेज के चलते ये पर्सनल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में जमकर बिकती है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत में 5,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है।
मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में वैगनआर उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये कई बार देश की नंबर-1 कार भी बनती रहती है। इस साल भी वैगनआर रिकॉर्ड सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। इस टॉमहॉक हैचबैक में CNG ऑप्शन मिलता है। साथ ही, अपने यूजफुल फीचर्स और दमदार माइलेज के चलते ये पर्सनल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में जमकर बिकती है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत में 5,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। जिसके चलते अब इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख रुपए से 7.24 लाख रुपए तक हो गई हैं। ग्राहकों के लिए के लिए अच्छी खबर ये है कि इसके शुरुआती बेस वैरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कंपनी ने वैगनआर के टूर H3 और LXI वैरिएंट, जो 1.0L CNG-मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं उसमें सबसे ज्यादा 0.84% या 5,000 रुपए का इजाफा किया है। वहीं, VXI वैरिएंट की कीमत में भी कंपनी ने 5,000 रुपए या 0.77% बढ़ाए हैं। VXI वैरिएंट जो 1.0L पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन और ZXI प्लस वैरिएंट जो 1.2L पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन के साथ आता है उसमें 2,500 रुपए का इजाफा किया है। ZXI वैरिएंट 1.2L पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन की कीमत में 1,500 और 1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT) पावरट्रेन की कीमत में . 2,500 रुपए बढ़ाए हैं। चलिए अब एक बार सभी कीमतों को देख लेते हैं।
|मारुति सुजुकी वैगनआर की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.0L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Tour H3
|Rs. 4,98,900
|Rs. 0
|Rs. 4,98,900
|नो चेंज
|LXI
|Rs. 4,98,900
|Rs. 0
|Rs. 4,98,900
|नो चेंज
|VXI
|Rs. 5,54,400
|Rs. 2,500
|Rs. 5,56,900
|0.45%
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|ZXI
|Rs. 5,98,400
|Rs. 1,500Rs. 5,99,900
|0.25%
|ZXI Plus
|Rs. 6,41,400
|Rs. 2,500
|Rs. 6,43,900
|0.39%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI
|Rs. 5,99,400
|Rs. 0
|Rs. 5,99,400
|नो चेंज
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|ZXI
|Rs. 6,43,400
|Rs. 2,500
|Rs. 6,45,900
|0.39%
|ZXI Plus
|Rs. 6,86,400
|Rs. 2,500
|Rs. 6,88,900
|0.36%
|1.2L FlexFuel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|ZXI Plus
|Rs. 7,23,900
|Rs. 0
|Rs. 7,23,900
|नो चेंज
|1.0L CNG-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Tour H3
|Rs. 5,93,900
|Rs. 5,000
|Rs. 5,98,900
|0.84%
|LXI
|Rs. 5,93,900
|Rs. 5,000
|Rs. 5,98,900
|0.84%
|VXI
|Rs. 6,49,400
|Rs. 5,000
|Rs. 6,54,400
|0.77%
मारुति सुजुकी वैगनआर की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.0L पेट्रोल मैनुअल के Tour H3 वैरिएंट की कीमत 4,98,900 रुपए,LXI वैरिएंट की कीमत 4,98,900 रुपए और VXI वैरिएंट की कीमत 5,56,900 रुपए है। 1.2L पेट्रोल मैनुअल के ZXI वैरिएंट की कीमत 5,99,900 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 6,43,900 रुपए है। 1.0L पेट्रोल-ऑटो (AMT) के VXI वैरिएंट की कीमत 5,99,400 रुपए है।
1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT) के ZXI वैरिएंट की कीमत 6,45,900 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 6,88,900 रुपए है। 1.2L प्लेक्स फ्यूल-मैनुअल ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 7,23,900 रुपए है। 1.0L CNG-मैनुअल Tour H3 वैरिएंट की कीमत 5,98,900 रुपए, LXI वैरिएंट की कीमत 5,98,900 रुपए और VXI वैरिएंट की कीमत 6,54,400 रुपए है।
वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
इसमें डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल VVT इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl है।
वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें