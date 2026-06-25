Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वैगनआर खरीदने शोरूम जा रहे, तो अब जेब में इतने रुपए ज्यादा रख लेना; कंपनी ने कीमतों में किया इजाफा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ग्राहकों के लिए अच्छी बात ये है कि कंपनी ने इसके पेट्रोल वैरिएंट में कोई इजाफा नहीं किया है। कंपनी ने सिर्फ CNG वैरिएंट की कीमतों में इजाफा किया है। इसके 1.0-लीटर नॉर्मल CNG मैनुअल पावरट्रेन वाले वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

वैगनआर खरीदने शोरूम जा रहे, तो अब जेब में इतने रुपए ज्यादा रख लेना; कंपनी ने कीमतों में किया इजाफा
Maruti Suzuki Wagon R
EMI केवल6,525/ माह

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी और देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक वैगनआर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दरअसल, अब इस कार को खरीदने के लिए 5,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। हालांकि, ग्राहकों के लिए अच्छी बात ये है कि कंपनी ने इसके पेट्रोल वैरिएंट में कोई इजाफा नहीं किया है। कंपनी ने सिर्फ CNG वैरिएंट की कीमतों में इजाफा किया है। इसके 1.0-लीटर नॉर्मल CNG मैनुअल पावरट्रेन वाले वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इसके CNG वैरिएंट की नई कीमत 5,88,900 रुपए हो गई है। चलिए इसकी नई कीमतें देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें
मारुति सुजुकी वैगनआर नई एक्स-शोरूम कीमत जून 2026
1.0-लीटर पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Tour H3Rs. 4,98,900-Rs. 4,98,900नो चेंज
LXIRs. 4,98,900-Rs. 4,98,900नो चेंज
VXIRs. 5,51,900-Rs. 5,51,900नो चेंज
1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZXIRs. 5,95,900-Rs. 5,95,900नो चेंज
ZXI PlusRs. 6,38,900-Rs. 6,38,900नो चेंज
1.0-लीटर पेट्रोल AMT
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
VXIRs. 5,96,900-Rs. 5,96,900नो चेंज
1.2-लीटर पेट्रोल AMT
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZXIRs. 6,40,900-Rs. 6,40,900नो चेंज
ZXI PlusRs. 6,83,900-Rs. 6,83,900नो चेंज
1.2-लीटर फ्लेक्स फ्यूल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZXI Plus--Rs. 7,23,900न्यू वैरिएंट
1.0-लीटर CNG मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Tour H3Rs. 5,88,900Rs. 5,000Rs. 5,93,9000.85%
LXIRs. 5,88,900Rs. 5,000Rs. 5,93,9000.85%
VXIRs. 6,41,900Rs. 5,000Rs. 6,46,9000.78%

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

EMI केवल6,525/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 4.7 - 6.73 लाख

EMI केवल6,145/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex

Maruti Suzuki Wagon R Bioflex

₹ 7.24 लाख

EMI केवल9,466/ माह
पात्रता जांचें
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

EMI केवल5,622/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

EMI केवल6,995/ माह
पात्रता जांचें
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.55 - 8.03 लाख

EMI केवल7,257/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:जावा की इस मोटरसाइकिल को अब Amazon और Flipkart से भी खरीद पाएंगे

वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।

ये भी पढ़ें:हर महीने नंबर-1 बनने वाली ये 7-सीटर हो गई महंगी, मारुति ने इतने रुपए बढ़ा दिए

यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस लाइफस्टाइल SUV को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने इतने रुपए बढ़ा दिए

टॉप-10 में भी शामिल रही वैगनआर
मई 2026 की टॉप-10 मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की 24,546 यूनिट बिकीं। जबकि, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 20,686 यूनिट, मारुति सुजुकी अर्टिगा की 20,350 यूनिट, टाटा पंच की 20,208 यूनिट, टाटा नेक्सन की 19,100 यूनिट, मारुति सुजुकी बलेनो की 18,396 यूनिट, मारुति सुजुकी वैगनआर की 18,076 यूनिट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 17,519 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 15,774 यूनिट और हुंडई क्रेटा की 15,235 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Suzuki Maruti Maruti WagonR अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।