वैगनआर खरीदने शोरूम जा रहे, तो अब जेब में इतने रुपए ज्यादा रख लेना; कंपनी ने कीमतों में किया इजाफा
ग्राहकों के लिए अच्छी बात ये है कि कंपनी ने इसके पेट्रोल वैरिएंट में कोई इजाफा नहीं किया है। कंपनी ने सिर्फ CNG वैरिएंट की कीमतों में इजाफा किया है। इसके 1.0-लीटर नॉर्मल CNG मैनुअल पावरट्रेन वाले वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी और देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक वैगनआर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दरअसल, अब इस कार को खरीदने के लिए 5,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। हालांकि, ग्राहकों के लिए अच्छी बात ये है कि कंपनी ने इसके पेट्रोल वैरिएंट में कोई इजाफा नहीं किया है। कंपनी ने सिर्फ CNG वैरिएंट की कीमतों में इजाफा किया है। इसके 1.0-लीटर नॉर्मल CNG मैनुअल पावरट्रेन वाले वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इसके CNG वैरिएंट की नई कीमत 5,88,900 रुपए हो गई है। चलिए इसकी नई कीमतें देखते हैं।
|मारुति सुजुकी वैगनआर नई एक्स-शोरूम कीमत जून 2026
|1.0-लीटर पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Tour H3
|Rs. 4,98,900
|-
|Rs. 4,98,900
|नो चेंज
|LXI
|Rs. 4,98,900
|-
|Rs. 4,98,900
|नो चेंज
|VXI
|Rs. 5,51,900
|-
|Rs. 5,51,900
|नो चेंज
|1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|ZXI
|Rs. 5,95,900
|-
|Rs. 5,95,900
|नो चेंज
|ZXI Plus
|Rs. 6,38,900
|-
|Rs. 6,38,900
|नो चेंज
|1.0-लीटर पेट्रोल AMT
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI
|Rs. 5,96,900
|-
|Rs. 5,96,900
|नो चेंज
|1.2-लीटर पेट्रोल AMT
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|ZXI
|Rs. 6,40,900
|-
|Rs. 6,40,900
|नो चेंज
|ZXI Plus
|Rs. 6,83,900
|-
|Rs. 6,83,900
|नो चेंज
|1.2-लीटर फ्लेक्स फ्यूल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|ZXI Plus
|-
|-
|Rs. 7,23,900
|न्यू वैरिएंट
|1.0-लीटर CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Tour H3
|Rs. 5,88,900
|Rs. 5,000
|Rs. 5,93,900
|0.85%
|LXI
|Rs. 5,88,900
|Rs. 5,000
|Rs. 5,93,900
|0.85%
|VXI
|Rs. 6,41,900
|Rs. 5,000
|Rs. 6,46,900
|0.78%
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Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.95 लाख
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₹ 4.7 - 6.73 लाख
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₹ 7.24 लाख
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₹ 4.3 - 5.99 लाख
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₹ 5.35 - 7.55 लाख
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₹ 5.55 - 8.03 लाख
वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
टॉप-10 में भी शामिल रही वैगनआर
मई 2026 की टॉप-10 मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की 24,546 यूनिट बिकीं। जबकि, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 20,686 यूनिट, मारुति सुजुकी अर्टिगा की 20,350 यूनिट, टाटा पंच की 20,208 यूनिट, टाटा नेक्सन की 19,100 यूनिट, मारुति सुजुकी बलेनो की 18,396 यूनिट, मारुति सुजुकी वैगनआर की 18,076 यूनिट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 17,519 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 15,774 यूनिट और हुंडई क्रेटा की 15,235 यूनिट बिकीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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