ये है 2025 की नंबर-1 कार, 1.94 लाख लोगों ने खरीदा; कीमत ₹4.98 लाख, माइलेज 34 KM

संक्षेप: मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) CY25 की नंबर-1 हैचबैक कार बनकर उभरी है। मारुति वैगनआर ने इस कैलेंडर इयर में 1.94 लाख यूनिट्स की जबरदस्त बिक्री हासिल की है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट जानते हैं।

Jan 02, 2026 05:31 pm IST

भारतीय कार बाजार में भले ही SUV का क्रेज लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन हैचबैक सेगमेंट की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। इसका सबसे बड़ा सबूत मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki WagonR) है, जिसने कैलेंडर ईयर 2025 (CY25) में 1.94 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की नंबर-1 हैचबैक कार बनने का खिताब अपने नाम किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

SUV के दौर में भी हैचबैक की जीत

CY25 में SUV सेगमेंट का दबदबा साफ दिखा और कुल पैसेंजर व्हीकल सेल्स में इसकी हिस्सेदारी रिकॉर्ड 55.3% तक पहुंच गई। इसके बावजूद वैगनआर (WagonR) जैसी किफायती और भरोसेमंद हैचबैक कार ने दिखा दिया कि मिडिल-क्लास फैमिली और शहरों के खरीदारों के लिए हैचबैक आज भी पहली पसंद बनी हुई है।

वैगनआर (WagonR) क्यों बनी लोगों की पसंद?

मारुति वैगनआर (WagonR) की सफलता के पीछे कई मजबूत वजहें हैं। ये किफायती कीमत के साथ बजट में आने वाली फैमिली कार है। इसमें ग्राहकों को शानदार माइलेज मिलता है। ये पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों के साथ आती है। इसमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट और मारुति (Maruti) की भरोसेमंद सर्विस मिलती है। यही वजह है कि वैगनआर (WagonR) छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटीज तक लगातार खरीदारों को आकर्षित करती रही।

डिजायर बनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

जहां वैगनआर (WagonR) ने हैचबैक सेगमेंट में बाजी मारी, वहीं मारुति सुजुकुी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने पूरे भारतीय कार बाजार में नंबर-1 कार बनकर इतिहास रच दिया। CY25 में डिजायर (Dzire) भारत की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई।

सेडान सेगमेंट में लगातार मजबूत पकड़

मारुति डिजायर सेडान सेगमेंट की नंबर-1 कार बन गई। इसकी टैक्सी और प्राइवेट दोनों में भारी डिमांड है। यह दिखाता है कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की पकड़ सिर्फ एक सेगमेंट तक सीमित नहीं है।