वाह! आज से सिर्फ ₹4.98 लाख से मिलेगी मारुति सुजुकी वैगनआर, देखें वैरिएंट-वाइज नई कीमतें
जीएसटी में रिफॉर्म्स के बाद लगभग सभी कार निर्माता कंपनियों ने अपने गाड़ियों की कीमतों को घटा दिया है। इसी क्रम में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) भी करीब 80,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। बता दें कि नई कीमतें आज यानी 22 सितंबर, 2025 से लागू हो गई हैं। कीमतों में इस कमी के बाद मारुति सुजुकी वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.98 लाख रुपये हो गई। बता दें कि मारुति सुजुकी वैगनआर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में देश की टॉप-सेलिंग हैचबैक और चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही थी। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज मारुति सुजुकी वैगनआर की नई कीमतें और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।
धांसू हैं कार के फीचर्स
कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति वैगनआर में ग्राहकों को 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को वैगनआर में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है जो 34 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देने का दावा करती है।
