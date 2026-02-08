33 किमी. का माइलेज, कीमत ₹4.99 लाख; अब कंपनी अलग से दे रही इस कार पर बंपर छूट

संक्षेप: फरवरी 2026 में मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) के स्टैंडर्ड (पर्सनल) वैरिएंट्स पर ग्राहकों को कुल मिलाकर ₹37,500 तक का फायदा मिल सकता है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल हैं।

Feb 08, 2026 03:17 pm IST

फरवरी 2026 में अगर आप सस्ती, भरोसेमंद और माइलेज वाली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। इस महीने कंपनी अपनी पॉपुलर हैचबैक पर भारी डिस्काउंट और बेनिफिट्स दे रही है, जिससे इसकी खरीद और भी किफायती हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मारुति वैगनआर पर ₹37,500 तक की बचत

फरवरी 2026 में मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) के स्टैंडर्ड (पर्सनल) वैरिएंट्स पर ग्राहकों को कुल मिलाकर ₹37,500 तक का फायदा मिल सकता है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल हो सकते हैं।

मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) पहले से ही अपनी ऊंची सीटिंग, बढ़िया स्पेस और शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है, ऐसे में यह ऑफर इसे फैमिली कार खरीदारों के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाता है।

टैक्सी सेगमेंट में भी जबरदस्त ऑफर्स

मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने कमर्शियल और टैक्सी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए भी अच्छे डिस्काउंट्स पेश किए हैं।

मॉडल कंज्यूमर ऑफर एक्सचेंज/स्क्रैपेज/लॉयल्टी बोनस इंस्टीट्यूशनल/रूरल सेल्स ऑफर वैगनआर (P) – MT 10,000 15,000/25,000/0 2,500/2,100 वैगनआर (P) – AGS 10,000 15,000/25,000/0 2,500/2,100 वैगनआर (CNG) 10,000 15,000/25,000/0 2,500/2,100

मारुति H1 (Taxi Alto)

मारुति ऑल्टो (Maruti Alto) के टैक्सी वर्जन मारुति (Maruti) H1 पर इस महीने ₹35,000 तक की बचत मिल रही है। कम मेंटेनेंस और शानदार माइलेज की वजह से यह मॉडल टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच काफी पॉपुलर है।

मारुति टूर H3 (टैक्सी वैगनआर)

वहीं, मारुति वैगनआर (Maruti WagonR) के टैक्सी वर्जन Tour H3 पर सबसे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। इस मॉडल पर ₹40,000 तक के ऑफर्स उपलब्ध हैं, जो इसे कैब और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए बेहद किफायती विकल्प बनाते हैं।

क्यों है वैगनआर अब भी लोगों की पसंद?

मारुति वैगनआर शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस के साथ आती है। इसके साथ भरोसेमंद मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) नेटवर्क मिलता है। ये शहर और हाईवे दोनों के लिए उपयुक्त है। ये फैमिली और टैक्सी दोनों उपयोग के लिए परफेक्ट कार है।

खरीदने से पहले ध्यान दें

डिस्काउंट की राशि वैरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। इसलिए कार बुक करने से पहले नजदीकी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) डीलर से ऑफर्स की पूरी जानकारी जरूर ले लें।