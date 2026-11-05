स्विफ्ट, बलेनो से ज्यादा बिकने वाली इस कार पर ₹54500 तक फायदे; कीमत ₹4.99 लाख, CNG माइलेज 34Km

ग्राहकों को मिलने वाली इन बेनिफिट में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस शामिल हैं। वैगनआर पेट्रोल खरीदने पर ग्राहकों को 37 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, CNG के लिए कैश डिस्काउंट 27 हजार रुपए का है। इसके साथ, उन्हें 10 हजार से 15 हजार रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा।

इस कार पर ₹54500 तक मिल रहे फायदे

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Maruti Suzuki WagonR Facelift

मारुति सुजुकी वैगनआर देश की नंबर-1 हैचबैक है। इस कार की डिमांड के सामने मारुति के दूसरे पॉपुलर मॉडल जैसे स्विफ्ट, बलेनो और सस्ती ऑल्टो भी काफी पीछे रहते हैं। वैगनआर की शुरुआती कीमत सिर्फ 4.99 लाख रुपए है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने के दौरान 1.16 लाख ग्राहक मिल चुके हैं। वैगनआर अपने टॉल बॉय लुक, CNG से 34Km के माइलेज और जरूरी सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है। इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर 54,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।

ग्राहकों को मिलने वाली इन बेनिफिट में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस शामिल हैं। वैगनआर पेट्रोल खरीदने पर ग्राहकों को 37 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, CNG के लिए कैश डिस्काउंट 27 हजार रुपए का है। इसके साथ, उन्हें 10 हजार से 15 हजार रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। ये एक्सचेंज होने वाली कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। वहीं, 2500 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलेगा। इस तरह इस कार पर कुल फायदे 27,500 रुपए के हो जाते हैं।

CNG से 34km का माइलेज

वैगनआर में 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इस इंजन को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, 1.0-लीटर इंजन 25.19 kmpl माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज करीब 34kmkg है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल VVT इंजन का माइलेज 24.43 kmpl है।

7-इंच स्क्रीन और 6 एयरबैग

इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, AMT में हिल-होल्ड असिस्ट मिलता है। कार के अन्य फीचर्स में चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए हैं। कार का हेडरूम काफी बड़ा है।

फेसलिफ्ट मॉडल की भी तैयारी

कंपनी वैगनआर फेसलिफ्ट को भी लॉन्च करने वाली है। इसकी लगातार टेस्टिंग भी की जा रही है। इसके टेस्ट म्यूल के स्पाई फोटोज में नए हेडलैंप्स देखे गए हैं। कार का बॉक्सी और टॉल-बॉय जैसा लुक पहले जैसा ही रखा गया है। इसकी फ्रंट ग्रिल में भी चेंज देखने को मिले। माना जा रहा है कि कंपनी इसमें K12N 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर इंजन की जगह Z12E 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर इंजन दे सकती है। इसमें CNG टैंक को अंडरबॉडी भी किया जा सकता है। जिससे बूट स्पेस की समस्या खत्म हो जाएगी।