देश की नंबर-1 कार पर आया करीब ₹40,000 का डिस्काउंट, कीमत 4.99 लाख, माइलेज 25 km से ज्यादा

मारुति सुजुकी बेस्ट-सेलिंग हैचबैक वैगनआर पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान (Maruti Suzuki WagonR) खरीदने पर अधिकतम 37,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

मारुति सुजुकी वैगनआर डिस्काउंट अगस्त 2026

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Maruti Suzuki Wagon R

अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, मारुति सुजुकी अपनी और देश की बेस्ट-सेलिंग हैचबैक वैगनआर पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) खरीदने पर अधिकतम 37,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 25,000 रुपये तक कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में वैगनआर ने 23,398 यूनिट कार की बिक्री करके हैचबैक सेगमेंट की बिक्री में टॉप-पोजिशन हासिल किया था।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी वैगनआर अपनी सिग्नेचर 'टॉल बॉय' डिजाइन के कारण दशकों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका बॉक्सी डिजाइन इसे एक अलग पहचान देता है। फीचर्स की बात करें तो 2026 के मॉडल्स में 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो स्मार्टफोन नेविगेशन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, प्रीमियम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है।

सेफ्टी फीचर्स भी दमदार सेफ्टी के लिहाज से वैगनआर को हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। हालांकि, ग्लोबल NCAP रेटिंग में इसे 1-स्टार ही मिला है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स को मानक बनाया है। इसके साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम इसे मॉडर्न सेफ्टी मानदंडों के करीब लाते हैं।

इतनी है कार की कीमत पावरट्रेन के तौर पर कार में 1.0-लीटर K-सीरीज इंजन और दूसरा 1.2-लीटर इंजन दिया गया है। यह कार 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (AGS) गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। माइलेज के लिए मशहूर यह कार पेट्रोल में लगभग 23.56 से 25.19 किमी/लीटर और CNG वैरिएंट में 33.47 किमी/किग्रा तक का जबरदस्त औसत देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.99 लाख से शुरू होकर 7.45 लाख रुपये तक जाती है।