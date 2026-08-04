25 km+ माइलेज वाली इस कार ने निकाल दी सबकी हेकड़ी, जुलाई में 23,338 लोगों ने खरीदा, कीमत ₹4.99 लाख

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों का पॉपुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो Maruti Suzuki WagonR ने इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

मारुति सुजुकी वैगनआर बेस्ट-सेलिंग हैचबैक जुलाई 2026

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Maruti Suzuki Wagon R

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों का पॉपुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। मारुति वैगनआर को इस दौरान कुल 23,338 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर वैगनआर की बिक्री में 58.65 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 14,710 यूनिट था। आइए जानते हैं मारुति वैगनआर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी वैगनआर अपनी सिग्नेचर 'टॉल बॉय' डिजाइन के कारण दशकों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका बॉक्सी डिजाइन इसे एक अलग पहचान देता है। फीचर्स की बात करें तो 2026 के मॉडल्स में 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो स्मार्टफोन नेविगेशन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, प्रीमियम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है।

सेफ्टी फीचर्स भी दमदार सेफ्टी के लिहाज से वैगनआर को हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। हालांकि, ग्लोबल NCAP रेटिंग में इसे 1-स्टार ही मिला है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स को मानक बनाया है। इसके साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम इसे मॉडर्न सेफ्टी मानदंडों के करीब लाते हैं।