33 km माइलेज वाली इस कार ने बिक्री में सबको छोड़ा पीछे; कीमत सिर्फ ₹4.99 लाख; स्विफ्ट, बलेनो भी नहीं टिकी

May 07, 2026 11:30 am IST

मारुति सुजुकी की कारों का भारतीय मार्केट में हमेशा से बोलबाला रहा है। अगर अप्रैल, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का हमेशा से बोलबाला रहा है। अगर अप्रैल, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। जबकि हैचबैक सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। मारुति सुजुकी वैगनआर को बीते महीने कुल 18,648 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति सुजुकी वैगनआर की बिक्री में 39 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 13,414 यूनिट रही। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी वैगनआर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी वैगनआर अपनी सिग्नेचर 'टॉल बॉय' डिजाइन के कारण दशकों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका बॉक्सी डिजाइन इसे एक अलग पहचान देता है। फीचर्स की बात करें तो 2026 के मॉडल्स में 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो स्मार्टफोन नेविगेशन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, प्रीमियम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है।

सेफ्टी फीचर्स भी दमदार सेफ्टी के लिहाज से वैगनआर को हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। हालांकि, ग्लोबल NCAP रेटिंग में इसे 1-स्टार ही मिला है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स को मानक बनाया है। इसके साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम इसे मॉडर्न सेफ्टी मानदंडों के करीब लाते हैं। इसके अलावा, भी मारुति वैगनआर में ढ़ेर सारे मॉडर्स फीचर्स दिए गए हैं।

इतनी है कार की कीमत पावरट्रेन के तौर पर मारुति सुजुकी वैगनआर में 1.0-लीटर K-सीरीज इंजन और दूसरा 1.2-लीटर इंजन दिया गया है। यह कार 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (AGS) गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। माइलेज के लिए मशहूर यह कार पेट्रोल में लगभग 23.56 से 25.19 किमी/लीटर और CNG वैरिएंट में 33.47 किमी/किग्रा तक का जबरदस्त औसत देती है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.99 लाख से शुरू होकर 7.45 लाख रुपये तक जाती है।