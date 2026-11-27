33 KM+ है इस CNG कार का माइलेज, अक्टूबर में 11,499 घरों तक पहुंची; कीमत ₹5.98 लाख से शुरू
भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बात CNG हैचबैक की हो तब तो ऐसी कार ताबड़तोड़ बिकती है। ऐसी ही एक कार मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी (Maruti Suzuki WagonR CNG) है।
भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बात CNG हैचबैक की हो तब तो ऐसी कार ताबड़तोड़ बिकती है। ऐसी ही एक कार मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी (Maruti Suzuki WagonR CNG) है। बता दें कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में वैगनआर देश की बेस्ट-सेलिंग हैचबैक सीएनजी कार बन गई। इस दौरान वैगनआर सीएनजी ने 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,499 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 10,906 यूनिट था। आइए जानते हैं वैगनआर सीएनजी के फीचर्स, पावरट्रेन और माइलेज के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी में टॉल-बॉय डिजाइन मिलता है। यानी इसकी छत ऊंची है और केबिन में बैठने के लिए अच्छी जगह मिलती है। कार की लंबाई 3,655mm, चौड़ाई 1,620mm और ऊंचाई 1,675mm है। इसके फ्रंट में बड़ी हेडलाइट्स, चौड़ी ग्रिल और बॉडी कलर बंपर मिलते हैं। इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि, सीएनजी सिलेंडर बूट में होने की वजह से सामान रखने की जगह कम हो जाती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki WagonR Facelift
₹ 6 - 10 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.68 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.99 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.84 - 8.96 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.09 लाख
फीचर्स भी हैं दमदार
वैगनआर सीएनजी LXi और VXi दो वैरिएंट में आती है। इसमें डुअल-टोन इंटीरियर, AC, पावर विंडो, स्मार्टप्ले डॉक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिक ORVM जैसे फीचर्स मिलते हैं। बता दें कि VXi वैरिएंट में रिमोट कीलेस एंट्री और ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है। हालांकि, सभी फीचर्स दोनों वैरिएंट में नहीं मिलते।
6-एयरबैग से लैस है कार
सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP, रियर पार्किंग सेंसर, सीटबेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 998cc का 1.0-लीटर K10C पेट्रोल-CNG इंजन दिया गया है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.6bhp की पावर और 82.1Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।
33 KM+ है माइलेज
मारुति वैगनआर सीएनजी का कंपनी के अनुसार, माइलेज 33.47km/kg है। हालांकि, कई टेस्ट में इसका औसत माइलेज 28.24km/kg रहा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.98 लाख रुपये है। वहीं, इसके VXi CNG वैरिएंट की कीमत 6.54 लाख रुपये है। इस तरह कम खर्च में रोजाना सफर करने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें