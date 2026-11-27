भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बात CNG हैचबैक की हो तब तो ऐसी कार ताबड़तोड़ बिकती है। ऐसी ही एक कार मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी (Maruti Suzuki WagonR CNG) है।

मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी बिक्री अक्टबर 2026

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Maruti Suzuki WagonR Facelift

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बात CNG हैचबैक की हो तब तो ऐसी कार ताबड़तोड़ बिकती है। ऐसी ही एक कार मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी (Maruti Suzuki WagonR CNG) है। बता दें कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में वैगनआर देश की बेस्ट-सेलिंग हैचबैक सीएनजी कार बन गई। इस दौरान वैगनआर सीएनजी ने 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,499 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 10,906 यूनिट था। आइए जानते हैं वैगनआर सीएनजी के फीचर्स, पावरट्रेन और माइलेज के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी में टॉल-बॉय डिजाइन मिलता है। यानी इसकी छत ऊंची है और केबिन में बैठने के लिए अच्छी जगह मिलती है। कार की लंबाई 3,655mm, चौड़ाई 1,620mm और ऊंचाई 1,675mm है। इसके फ्रंट में बड़ी हेडलाइट्स, चौड़ी ग्रिल और बॉडी कलर बंपर मिलते हैं। इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि, सीएनजी सिलेंडर बूट में होने की वजह से सामान रखने की जगह कम हो जाती है।

फीचर्स भी हैं दमदार वैगनआर सीएनजी LXi और VXi दो वैरिएंट में आती है। इसमें डुअल-टोन इंटीरियर, AC, पावर विंडो, स्मार्टप्ले डॉक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिक ORVM जैसे फीचर्स मिलते हैं। बता दें कि VXi वैरिएंट में रिमोट कीलेस एंट्री और ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है। हालांकि, सभी फीचर्स दोनों वैरिएंट में नहीं मिलते।

6-एयरबैग से लैस है कार सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP, रियर पार्किंग सेंसर, सीटबेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 998cc का 1.0-लीटर K10C पेट्रोल-CNG इंजन दिया गया है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.6bhp की पावर और 82.1Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।