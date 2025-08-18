maruti suzuki wagonr becomes the best-selling hatchback by beating swift baleno i20 बिक्री में बनी नंबर-1 बनी 34 km माइलेज वाली ₹6 लाख से कम की ये कार; ये स्विफ्ट, बलेनो, i20 भी नहीं, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki wagonr becomes the best-selling hatchback by beating swift baleno i20

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 12:19 PM
0

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि मारुति सुजुकी वैगनआर को बीते महीने कुल 14,710 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान मारुति वैगनआर की बिक्री में सालाना आधार पर 9 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 16,191 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

34% बढ़ गई बलेनो की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,190 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,503 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो रही। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,910 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही टाटा अल्ट्रोज

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,575 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा ग्लैंजा रही। टोयोटा ग्लैंजा ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,019 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,905 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही मारुति इग्निस

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस रही। ग्रैंड i10 एनआईओएस ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,560 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,396 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इग्निस रही। मारुति इग्निस ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,977 यूनिट कार की बिक्री की।

34 किमी तक मिलता है माइलेज

बता दें कि इस सेगमेंट की बेस्ट-सेलिंग कर मारुति सुजुकी वैगनआर की भारतीय मार्केट में एक्स-शोरूम कीमत 5.64 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 7.47 लाख रुपये तक जाती है। दूसरी ओर कंपनी मारुति सुजुकी वैगनआर के पेट्रोल वैरिएंट पर 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वैरिएंट में 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है।

