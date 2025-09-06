maruti suzuki wagonr becomes cheaper by up to rs 60000 in september 2025 एक झटके में ₹60000 सस्ती हो गई देश की नंबर-1 कार, कीमत ₹6 लाख से कम; ऑफर सितंबर तक वैलिड, Auto Hindi News - Hindustan
एक झटके में ₹60000 सस्ती हो गई देश की नंबर-1 कार, कीमत ₹6 लाख से कम; ऑफर सितंबर तक वैलिड

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) पर कंपनी सितंबर, 2025 के दौरान 60,000 रुपये तक की छूट दे रही है। बता दें कि जुलाई, 2025 में वैगनआर देश की बेस्ट-सेलिंग हैचबैक कार रही थी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:33 AM
)अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) पर कंपनी सितंबर, 2025 के दौरान 60,000 रुपये तक की छूट दे रही है। बता दें कि जुलाई, 2025 में वैगनआर देश की बेस्ट-सेलिंग हैचबैक कार रही थी। इस ऑफर में 45,000 रुपये तक का कंज्यूमर डिस्काउंट और 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी वैगनआर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

इतनी है वैगनआर की कीमत

कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। मारुति वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.78 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.62 लाख रुपये तक जाती है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

दूसरी ओर अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर में ग्राहकों को 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को वैगनआर में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है जो 34 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देने का दावा करती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

(प्रतीकात्मक फोटो- Maruti Suzuki WagonR)

