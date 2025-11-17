₹5 लाख की इस कार का पूरा देश दीवाना; ये बलेनो, स्विफ्ट, i20, ऑल्टो भी नहीं, माइलेज भी 34 km से ज्यादा

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी वैगनआर को बीते महीने कुल 18,970 नए ग्राहक मिले। इस दौरान मारुति सुजुकी वैगनआर की बिक्री में सालाना आधार पर 36 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2024 में यह आंकड़ा 13,922 यूनिट था। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी वैगनआर की शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.62 लाख रुपये तक जाती है। वैगनआर पेट्रोल वैरिएंट में करीब 25 और सीएनजी वैरिएंट में 34 किमी का माइलेज देती है। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

89% बढ़ गई टाटा टियागो की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,873 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,542 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,850 यूनिट कार की बिक्री की।

27% घट गई ऑल्टो की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा ग्लैंजा रही। टोयोटा ग्लैंजा ने इस दौरान 44 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,162 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो रही। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,434 यूनिट कार बिक्री की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस रही। हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,426 यूनिट कार की बिक्री की।