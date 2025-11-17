Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki wagonr became indias top-selling hatchback beating baleno swift i20 in october 2025
₹5 लाख की इस कार का पूरा देश दीवाना; ये बलेनो, स्विफ्ट, i20, ऑल्टो भी नहीं, माइलेज भी 34 km से ज्यादा

₹5 लाख की इस कार का पूरा देश दीवाना; ये बलेनो, स्विफ्ट, i20, ऑल्टो भी नहीं, माइलेज भी 34 km से ज्यादा

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Mon, 17 Nov 2025 09:43 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
0

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुए इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी वैगनआर को बीते महीने कुल 18,970 नए ग्राहक मिले। इस दौरान मारुति सुजुकी वैगनआर की बिक्री में सालाना आधार पर 36 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2024 में यह आंकड़ा 13,922 यूनिट था। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी वैगनआर की शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.62 लाख रुपये तक जाती है। वैगनआर पेट्रोल वैरिएंट में करीब 25 और सीएनजी वैरिएंट में 34 किमी का माइलेज देती है। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

89% बढ़ गई टाटा टियागो की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,873 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,542 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,850 यूनिट कार की बिक्री की।

27% घट गई ऑल्टो की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा ग्लैंजा रही। टोयोटा ग्लैंजा ने इस दौरान 44 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,162 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो रही। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,434 यूनिट कार बिक्री की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस रही। हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,426 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही एस-प्रेसो

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,023 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,770 यूनिट कार के बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी एस-प्रेसो रही। मारुति सुजुकी एस-प्रेसो ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,857 यूनिट कार की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Maruti WagonR Maruti Baleno Maruti Swift अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।