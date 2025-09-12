GST कट के बाद मारुति सुजुकी वैगनआर खरीदने पर कितने रुपये की होगी बचत? जान लीजिए पूरी डिटेल्स

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी वैगनआर सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में भी मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) देश की टॉप-सेलिंग हैचबैक कार रही थी।

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी वैगनआर सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में भी मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) देश की टॉप-सेलिंग हैचबैक कार रही थी। अब आने वाले महीनों में भी वैगनआर की बिक्री बढ़ने ही वाली है। दरअसल, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद मारुति सुजुकी वैगनआर की कीमतों में 80,000 रुपये से ज्यादा तक की छूट ग्राहकों को मिलेगी। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

सितंबर में 1.50 लाख रुपये से ज्यादा की बचत बता दें कि मारुति सुजुकी वैगनआर अलग-अलग वैरिएंट पर जीएसटी छूट मिलने से ग्राहकों को 81,783 रुपये तक की बचत हो सकती है। इसके अलावा, कंपनी सितंबर महीने के दौरान फेस्टिव ऑफर और एक्सचेंज बोनस को मिलाकर 70,000 रुपये तक की छूट दे रही है। यानी कि जीएसटी कट और फेस्टिव ऑफर को मिलाकर यह छूट 1,51,783 रुपये हो जाती है। हालांकि, जीएसटी छूट के बाद एग्जैक्ट कीमतों का पता 22 सितंबर, 2025 के बाद ही चल पाएगा।

इतनी है वैगनआर की कीमत कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। मारुति वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.78 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.62 लाख रुपये तक जाती है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन दूसरी ओर अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर में ग्राहकों को 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को वैगनआर में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है जो 34 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देने का दावा करती है।