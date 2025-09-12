maruti suzuki wagonr became cheaper by more than rs 80000 after gst cut GST कट के बाद मारुति सुजुकी वैगनआर खरीदने पर कितने रुपये की होगी बचत? जान लीजिए पूरी डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki wagonr became cheaper by more than rs 80000 after gst cut

GST कट के बाद मारुति सुजुकी वैगनआर खरीदने पर कितने रुपये की होगी बचत? जान लीजिए पूरी डिटेल्स

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी वैगनआर सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में भी मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) देश की टॉप-सेलिंग हैचबैक कार रही थी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 02:03 PM
share Share
Follow Us on
GST कट के बाद मारुति सुजुकी वैगनआर खरीदने पर कितने रुपये की होगी बचत? जान लीजिए पूरी डिटेल्स

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी वैगनआर सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में भी मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) देश की टॉप-सेलिंग हैचबैक कार रही थी। अब आने वाले महीनों में भी वैगनआर की बिक्री बढ़ने ही वाली है। दरअसल, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद मारुति सुजुकी वैगनआर की कीमतों में 80,000 रुपये से ज्यादा तक की छूट ग्राहकों को मिलेगी। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

सितंबर में 1.50 लाख रुपये से ज्यादा की बचत

बता दें कि मारुति सुजुकी वैगनआर अलग-अलग वैरिएंट पर जीएसटी छूट मिलने से ग्राहकों को 81,783 रुपये तक की बचत हो सकती है। इसके अलावा, कंपनी सितंबर महीने के दौरान फेस्टिव ऑफर और एक्सचेंज बोनस को मिलाकर 70,000 रुपये तक की छूट दे रही है। यानी कि जीएसटी कट और फेस्टिव ऑफर को मिलाकर यह छूट 1,51,783 रुपये हो जाती है। हालांकि, जीएसटी छूट के बाद एग्जैक्ट कीमतों का पता 22 सितंबर, 2025 के बाद ही चल पाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 5.79 - 7.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 5.64 - 7.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

₹ 4.23 - 6.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 5 - 8.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.85 - 8.26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इतनी है वैगनआर की कीमत

कार में फीचर्स के तौर पर 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स के साथ 14-इंच का अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। मारुति वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.78 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.62 लाख रुपये तक जाती है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

दूसरी ओर अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर में ग्राहकों को 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को वैगनआर में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है जो 34 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देने का दावा करती है।

(फोटो क्रेडिट-google gemini)

Maruti WagonR Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।