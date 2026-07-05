देश की नंबर-1 कार पर आया ₹52,500 का डिस्काउंट, कीमत ₹4.99 लाख; 31 जुलाई तक मौका

देश की नंबर-1 हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि जुलाई, 2026 में कंपनी वैगनआर पर 52,500 रुपये की छूट दे रही है।

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अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक खरीदनी है तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, बीते महीने यानी जून, 2026 की बेस्ट-सेलिंग हैचबैक मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि जुलाई, 2026 में कंपनी वैगनआर पर 52,500 रुपये की छूट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। बिक्री की बात करें तो वैगनआर को इस दौरान कुल 16,952 लोगों ने खरीदा। आइए जानते हैं वैगनआर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी वैगनआर अपनी सिग्नेचर 'टॉल बॉय' डिजाइन के कारण दशकों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका बॉक्सी डिजाइन इसे एक अलग पहचान देता है। फीचर्स की बात करें तो 2026 के मॉडल्स में 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो स्मार्टफोन नेविगेशन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, प्रीमियम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है।

सेफ्टी फीचर्स भी दमदार सेफ्टी के लिहाज से वैगनआर को हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। हालांकि, ग्लोबल NCAP रेटिंग में इसे 1-स्टार ही मिला है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स को मानक बनाया है। इसके साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम इसे मॉडर्न सेफ्टी मानदंडों के करीब लाते हैं। इसके अलावा भी वैगनआर में ढ़ेर सारे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

इतनी है कार की कीमत पावरट्रेन के तौर पर कार में 1.0-लीटर K-सीरीज इंजन और दूसरा 1.2-लीटर इंजन दिया गया है। यह कार 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (AGS) गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। माइलेज के लिए मशहूर यह कार पेट्रोल में लगभग 23.56 से 25.19 किमी/लीटर और CNG वैरिएंट में 33.47 किमी/किग्रा तक का जबरदस्त औसत देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.99 लाख से शुरू होकर 7.45 लाख रुपये तक जाती है।