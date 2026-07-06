5-स्टार सेफ्टी वाली मारुति की इस नंबर-1 SUV पर आया ₹2 लाख का डिस्काउंट, 28 km का है माइलेज

मार्केट में लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही Maruti Suzuki Victoris ने तहलका मचा दिया है। अब गुड न्यूज है कि एसयूवी के CNG वैरिएंट पर जुलाई महीने में 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

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मार्केट में लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने तहलका मचा दिया है। अब यह देश की बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी में से एक बन गई है। साथ ही यह इस सेगमेंट में ग्रैंड विटारा को पछाड़कर कंपनी की भी नंबर-1 एसयूवी बन गई है। बीते महीने यानी जून, 2026 में विक्टोरिस ने 10,035 यूनिट एसयूवी की बिक्री की है। अब गुड न्यूज यह है कि एसयूवी के CNG वैरिएंट पर जुलाई महीने में 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मनीकंट्रोल के अनुसार, इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स मारुति सुजुकी विक्टोरिस के फ्रंट में नई जनरेशन की बोल्ड क्रोम ग्रिल और स्लीक एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। गाड़ी का मस्कुलर बम्पर और आकर्षक अलॉय व्हील्स इसे रोड पर दमदार एसयूवी लुक देते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसका केबिन बहुत ही बड़ा और हवादार है। इसमें प्रीमियम डुअल-टोन डैशबोर्ड के साथ 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही पैसेंजर्स के आराम के लिए पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

28 किमी से ज्यादा है माइलेज पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में कई ऑप्शन मौजूद हैं। एसयूवी में ग्राहकों कोुु 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और 1.5-लीटर सीएनजी इंजन का ऑप्शन मिलता है। माइलेज के मामले में मारुति की यह कार अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। इसका रेगुलर पेट्रोल मॉडल आसानी से 21.18 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देता है। वहीं, इसका सीएनजी वैरिएंट 27 किमी तक और एडवांस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट 28.65 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देता है।

5-स्टार सेफ्टी से है लैस सेफ्टी के लिहाज से मारुति ने इस गाड़ी को बेहद मजबूत और भरोसेमंद बनाया है। भारत एनकैप (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कंपनी इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है। इसके साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल असिस्ट और एबीएस के साथ ईबीडी मिलता है। इसके टॉप मॉडल्स में लेवल-2 एडास (ADAS) टेक्नोलॉजी और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े गए हैं।

इतनी है एसयूवी की कीमत मारुति सुजुकी विक्टोरिस को मिड-साइज सेगमेंट में बहुत ही आक्रामक कीमत पर उतारा गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है। ऑन-रोड होने पर इसकी कीमत आपके शहर और वहां के स्थानीय टैक्स के मुताबिक तय की जाएगी। कम बजट के अंदर एक बेहद खूबसूरत लुक, फाइव-स्टार सुरक्षा, मॉडर्न फीचर्स और देश में सबसे शानदार माइलेज चाहने वाले परिवारों के लिए यह कार एक परफेक्ट और पैसा-वसूली ऑप्शन साबित होती है।