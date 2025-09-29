मारुति विक्टोरिस और होंडा एलिवेट में कौन है पैसा वसूल SUV? फीचर्स में कौन नंबर-1? ये वाली है दोनों में असली वैल्यू किंग

अगर आप मारुति विक्टोरिस (Victoris) और होंडा एलिवेट (Honda Elevate) में किसी एक को लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। आइए इन दोनों SUVs के अलग-अलग वैरिएंट का कंपैरिजन कर जानते हैं कि किसका पलड़ा भारी है?

मारुति सुजुकी की नई SUV विक्टोरिस (Victoris) के लॉन्च के साथ ही मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। अब होंडा एलिवेट (Honda Elevate) को एक दमदार प्रतिद्वंद्वी मिल गया है, जो स्मार्ट, पैसे की कीमत समझने वाले खरीदारों को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों SUVs लगभग हर वैरिएंट में एक-दूसरे को टक्कर देती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक ही कीमत पर कौन ज्यादा वैल्यू (Value) देती है। आइए इन दोनों को अलग-अलग वैरिएंट में देखते हैं और समझते हैं कि किसके फीचर्स का पलड़ा भारी है?

1. बेस वैरिएंट: विक्टोरिस एलएक्सआई बनाम एलिवेट एसवी

मॉडल एक्स-शोरूम कीमत (लगभग) मुख्य फायदे Victoris LXi ₹10.50 लाख 6 एयरबैग, 7-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट। Elevate SV ₹11.91 लाख LED हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, 6 एयरबैग। (इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं)

शुरुआती कीमत में विक्टोरिस LXi (Victoris LXi), एलिवेट SV (Elevate SV) से 1.41 लाख सस्ती है और इसमें टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक AC और पुश-बटन स्टार्ट जैसे कई जरूरी फीचर्स मिलते हैं। मतलब कि यहां विक्टोरिस (Victoris) बाजी मार लेती है।

2. मिड वैरिएंट: विक्टोरिस VXi बनाम एलिवेट V

मॉडल कीमत विक्टोरिस VXi के अतिरिक्त फीचर्स एलिवेट V के अतिरिक्त फीचर्स विक्टोरिस VXi ₹11.80 लाख कनेक्टेड LED टेललाइट्स, क्रूज़ कंट्रोल, TPMS, रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (AT में)। 8-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, रियर डिफॉगर, रिवर्स कैमरा। एलिवेट V ₹12.39 लाख

विक्टोरिस LXi (Victoris LXi), एलिवेट SV (Elevate SV) से 59,000 सस्ती है, लेकिन इसमें TPMS, क्रूज कंट्रोल और AT वैरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। मतलब कि विक्टोरिस (Victoris) यहां भी बेहतर 'वैल्यू-फॉर-मनी' ऑप्शन बन जाती है।

3. प्रीमियम ट्रिम्स: विक्टोरिस ZXi बनाम एलिवेट VX

मॉडल एक्स-शोरूम कीमत (लगभग) Victoris के मुख्य फीचर्स (ZXi में) Elevate के मुख्य फीचर्स (VX में) Victoris ZXi ₹13.57 लाख फुल LED हेडलाइट्स, 17-इंच अलॉय, जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट, ऑटो-डिमिंग मिरर। LED फॉग लाइट्स, 17-इंच अलॉय, रूफ रेल्स, 6 स्पीकर, वायरलेस चार्जर, लेन-वॉच कैमरा। Elevate VX ₹14.14 लाख

लगभग 57,000 के अंतर के बावजूद दोनों में फीचर्स की टक्कर कड़ी है। विक्टोरिस (Victoris) में पावर्ड टेलगेट और पैनोरमिक सनरूफ का विकल्प मिलता है, जबकि होंडा (Honda) ने वायरलेस चार्जिंग और लेन-वॉच कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। यह सेगमेंट खरीदार की जरूरत पर निर्भर करता है।

4. टॉप वैरिएंट: Victoris ZXi Plus vs Elevate ZX

मॉडल एक्स-शोरूम कीमत (लगभग) Victoris के मुख्य फीचर्स (ZXi Plus में) Elevate के मुख्य फीचर्स (ZX में) Victoris ZXi Plus (MT) ₹15.24 लाख वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, 10.1-इंच टचस्क्रीन, लेवल-2 ADAS (360-डिग्री कैमरा के साथ)। ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, लेदरेट सीटें, 10.25-इंच टचस्क्रीन, 6-स्पीकर ऑडियो, Honda Sensing ADAS (एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल)। Elevate ZX (MT) ₹15.41 लाख

कीमत यहां लगभग बराबर है। विक्टोरिस (Victoris) ज्यादा फीचर्स (वेंटीलेटेड सीटें, पावर्ड सीट, हेड-अप डिस्प्ले) देती है, जबकि एलीवेट (Elevate) का फोकस ADAS की ट्यूनिंग और पारंपरिक लग्जरी पर है। हालांकि तकनीकी फीचर्स में विक्टोरिस (Victoris) का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है।

5. ऑटोमैटिक और हाइब्रिड विकल्प ऑटोमैटिक (AT): मिड-वैरिएंट में विक्टोरिस VXi AT ( कीमत- 13.36 लाख) एलिवेट V CVT (13.59 लाख) से 23,000 सस्ती है, जबकि फीचर्स ज्यादा हैं।

हाइब्रिड/CNG: विक्टोरिस (Victoris) का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें स्ट्रांग हाइब्रिड और CNG के विकल्प भी हैं, जो एलिवेट (Elevate) में नहीं हैं। विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Victoris Strong Hybrid) 28.65 kmpl का माइलेज और CNG पर 27.02 km/kg माइलेज के साथ एक बेहतरीन विकल्प है।

आपका चुनाव क्या होगा?