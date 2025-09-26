खरीदनी है CNG वाली SUV तो ये रहे 7 शानदार ऑप्शन, 28 km तक मिलेगा माइलेज; कीमत ₹6.68 लाख से शुरू

फेस्टिव सीजन में सीएनजी से चलने वाली एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारतीय मार्केट में अब कई ऐसी दमदार और बजट फ्रेंडली एसयूवी मौजूद हैं जो जिनका माइलेज भी शानदार है।

फेस्टिव सीजन दस्तक दे चुका है। अगर आप भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से सीएनजी से चलने वाली एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारतीय मार्केट में अब कई ऐसी दमदार और बजट फ्रेंडली एसयूवी मौजूद हैं जो जिनका माइलेज भी शानदार है। इसके अलावा, ये एसयूवी आपके बजट में भी फिट बैठेगी। ऐसे में आइए जानते हैं भारतीय मार्केट में मौजूद ऐसी ही 7 बजट फ्रेंडली सीएनजी से चलने वाली एसयूवी के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस मारुति सुजुकी ने अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस को मार्केट में उतारा है जो हर नजर को खींचती है। बता दें कि 1.5-लीटर की ताकतवर इंजन वाली ये एसयूवी 27.02 km/kg का जबरदस्त माइलेज देती है। साथ ही इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 5-स्टार सेफ्टी और 55 लीटर का बड़ा सीएनजी टैंक भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.5 लाख से 14.57 लाख रुपये तक जाती है।

मारुति सुजुकी ब्रेजा मारुति की पॉपुलर एसयूवी ब्रेजा का सीएनजी वैरिएंट फैक्ट्री फिटेड है जिसमें 1.5-लीटर इंजन है। इस एसयूवी में ग्राहकों को 25.51 km/kg का माइलेज मिलता है। इसका दमदार इंजन और कंफर्टेबल बूट स्पेस इसे बजट एसयूवी में पसंदीदा बनाते हैं। भारतीय मार्केट में एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 9.17 लाख से 11.31 लाख रुपये तक जाती है।

टाटा नेक्सन टाटा नेक्सन सीएनजी से चलने वाली एसयूवी का एक शानदार ऑप्शन है। इसका टर्बोचार्ज्ड सीएनजी इंजन 24 km/kg माइलेज देने का दावा करती है। इसके अलावा, इसका बूट स्पेस भी सभी सीएनजी एसयूवी में सबसे अच्छा है। मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.23 लाख से 13.08 लाख रुपये तक जाती है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर टोयोटा की ये एसयूवी सिर्फ E वैरिएंट में CNG आती है। बता दें कि टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर अपने ग्राहकों को 28.51 km/kg का माइलेज देने का दावा करती है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.11 लाख रुपये रखी गई है।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का सीएनजी वैरिएंट भी ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन हैं। बता दें कि फ्रोंक्स अपने Sigma और Delta वैरिएंट्स में CNG देती है। यह एसयूवी 28.51 km/kg माइलेज देने का दावा भी करती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.79 लाख से 8.59 लाख रुपये तक है।

हुंडई एक्सटर हुंडई एक्सटर का सीएनजी वैरिएंट छोटी फैमिली के लिए एक शानदार ऑप्शन है। बता दें कि इस एसयूवी में ग्राहकों को 27.1 km/kg का माइलेज मिलता है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.87 लाख से 8.77 लाख रुपये तक जाती है।

टाटा पंच टाटा पंच सबसे किफायती सीएनजी एसयूवी का ऑप्शन है। पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में 1.2 लीटर इंजिन, ट्विन सिलिंडर टेक्नोलॉजी और 26.99 km/kg का माइलेज मिलता है। मार्केट में इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 6.68 लाख से 9.15 लाख रुपये के बीच आती है।