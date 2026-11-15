देश की फास्टेस्ट-सेलिंग कार, 13 महीने में 1.50 लाख घरों तक पहुंची; सेफ्टी में 5-स्टार, 28 KM+ माइलेज

मारुति सुजुकी की मिड-साइज एसयूवी विक्टोरिस ने बिक्री के मामले में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बता दें कि सितंबर, 2025 में लॉन्च हुई इस एसयूवी को करीब 13 महीने में 1.50 लाख ग्राहक मिल चुके हैं।

मारुति सुजुकी की कारों को अच्छी माइलेज और कम मेंटेनेंस के लिए पसंद किया जाता है। अब कंपनी की नई मिड-साइज एसयूवी विक्टोरिस ने भी बिक्री के मामले में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बता दें कि सितंबर, 2025 में लॉन्च हुई इस एसयूवी को करीब 13 महीने में 1.50 लाख ग्राहक मिल चुके हैं। कंपनी का दावा है कि विक्टोरिस देश की सबसे तेजी से 1 लाख और 1.5 लाख बिक्री का आंकड़ा छूने वाली पैसेंजर कार बन गई है। खास बात है कि इस उपलब्धि को वाहन डेटा से जुड़ी कंपनी JATO Dynamics ने भी सही माना है। आइए जानते हैं मारुति विक्टोरिस की खासियत के बारे में विस्तार से।

एरिना शोरूम का बड़ा फायदा विक्टोरिस की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक मारुति का बड़ा एरिना डीलरशिप नेटवर्क है। विक्टोरिस को एरिना नेटवर्क पर बेचा जा रहा है। मारुति के एरिना शोरूम देश के छोटे शहरों और कस्बों तक फैले हैं। इससे वहां के ग्राहकों के लिए गाड़ी देखना, टेस्ट ड्राइव लेना और सर्विस कराना आसान हो जाता है। स्विफ्ट, डिजायर या ब्रेजा जैसी कारों से अपग्रेड करने वाले ग्राहकों के लिए भी एरिना शोरूम जाना जाना-पहचाना अनुभव है। यही वजह है कि विक्टोरिस को बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी अच्छी पहुंच मिली है।

मल्टीपल इंजन का ऑप्शन विक्टोरिस की एक और बड़ी खासियत इसमें मिलने वाले अलग-अलग इंजन ऑप्शन हैं। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलता है। इसके अलावा, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी मिलता है। एसयूवी पेट्रोल मैनुअल में 21.18 किमी प्रति लीटर, सीएनजी में 27.02 किमी प्रति किलो और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 28.65 किमी प्रति लीटर तक का दावा किया गया है।

फीचर्स और सेफ्टी में भी मजबूत मारुति विक्टोरिस के चुनिंदा वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पावर्ड ड्राइवर सीट, 10.1-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इनफिनिटी साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा मिलता है। इसके टॉप वैरिएंट में लेवल-2 ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी भी दी गई है। इसे भारत NCAP और ग्लोबल NCAP, दोनों में एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। कार में 6-एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी स्टैंडर्ड मिलते हैं।

इतनी है एसयूवी की कीमत

भारतीय मार्केट में मारुति विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.50 लाख रुपये है। इसके टॉप वैरिएंट की कीमत ज्यादा है। ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से इंजन, गियरबॉक्स और फीचर्स चुनने का मौका मिलता है। इसके साथ ही मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क और आसानी से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स भी ग्राहकों के लिए फायदेमंद हैं।