मारुति विक्टोरिस के रियल माइलेज से पर्दा उठा, 1L पेट्रोल में बस इतने KM ही दौड़ी; कंपनी का दावा 21Kmpl

मारुति सुजुकी इंडिया की नई नवेली विक्टोरिस एरिना डीलरिशप पर बिकने वाला टॉप मॉडल है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए तय की है। अब इस SUV के रिव्यू और माइलेज की डिटेल सामने आने लगी है। इसके रियल माइलेज से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो Gaadiwaadi.com ने शेयर किया है। इसने विक्टोरिस के FWD AT वैरिएंट का माइलेज टेस्ट किया। ये इस SUV का टॉप एंड वैरिएंट भी है। ऐसे में आप भी इस SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके माइलेज की डिटेल जरूर जान लेना चाहिए।

विक्टोरिस का रियल माइलेज टेस्ट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया गया। इसके ODO मीटर कार की पहले की रनिंग 76Km थी। ऐसे में इस कार का टैंक को फुल कराने के बाद टेस्ट शुरू किया गया। विक्टोरिस ने शुरुआती 50Km के दौरान करीब 18.9Kmpl का माइलेज निकाला। इस दौरान कार की स्पीड 80Kmph के आसपास रही। इस माइलेज टेस्ट के दौरान कार के सभी मोड को भी टेस्ट किया गया। वहीं, कार की टॉप स्पीड 150Kmph तक भी चली गई। इस SUV को करीब 351Km तक चलाया गया। इस दौरान MID पर इसक माइलेज 16.2Km दिखा। वहीं, कार में 22.41 लीटर पेट्रोल डाला गया। पेट्रोल के हिसाब से इसका रियल माइलेज 15.67Km रहा। बता दें कि कंपनी इस FWD AT को लेकर 21.06Kmpl के माइलेज का दावा करती है।

विक्टोरिस का इंजन और परफॉर्मेंस

नई विक्टोरिस SUV को 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो तीन ऑप्शन माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG में मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 5-स्पीड MT, 6-स्पीड AT और e-CVT गियरबॉक्स दिए गए हैं। इसमें ऑलग्रिप (4WD) वैरिएंट भी मिलेगा। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रि़ड इंजन 28.65 kmpl तक की माइलेज दे सकता है।

विक्टोरिस का इंटीरियर और फीचर्स

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसे लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट, 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट (Dolby Atmos म्यूजिक सिस्टम के साथ), पावर्ड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट विथ जेस्चर कंट्रोल, 10.25-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, HUD, एंबियंट लाइटिंग और टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर से लैस किया गया है।