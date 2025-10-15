लॉन्च होते ही सुपरहिट हुई ये SUV, डिमांड बढ़ते ही महीने भर बाद महंगी भी हो गई; अब इतने हजार ज्यादा लगेंगे
संक्षेप: मारुति ने विक्टोरिस (Victoris) की कीमतें लॉन्च के सिर्फ एक महीने बाद ही बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कुछ वैरिएंट पर 15,400 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए नीचे चार्ट में इसकी नई कीमतें जानते हैं।
मारुति सुजुकी ने अपनी नई लॉन्च हुई विक्टोरिस (Victoris) की कीमतें लॉन्च के सिर्फ एक महीने बाद ही बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कुछ वैरिएंट्स पर 15,400 रुपये तक की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी कीमतें अब पहले से 1.13% तक ज्यादा हो गई हैं। कंपनी ने बताया है कि विक्टोरिस (Victoris) के LXI और VXI वैरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ZXI, ZXI (O), ZXI Plus और ZXI Plus (O) वैरिएंट्स की कीमतों में 15,400 रुपये का इजाफा हुआ है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में इसकी नई प्राइस रेंज पर नजर डालते हैं।
|मारुति विक्टोरिस की नई रेट लिस्ट
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LXI
|Rs. 10,49,900
|-
|Rs. 10,49,900
|नो चेंज
|VXI
|Rs. 11,79,900
|-
|Rs. 11,79,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 13,56,900
|Rs. 15,400
|Rs. 13,72,300
|1.13%
|ZXI (O)
|Rs. 14,07,900
|Rs. 15,400
|Rs. 14,23,300
|1.09%
|ZXI Plus
|Rs. 15,23,900
|Rs. 15,400
|Rs. 15,39,300
|1.01%
|ZXI Plus (O)
|Rs. 15,81,900
|Rs. 15,400
|Rs. 15,97,300
|0.97%
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|VXI
|Rs. 13,35,900
|-
|Rs. 13,35,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 15,12,900
|Rs. 15,400
|Rs. 15,28,300
|1.02%
|ZXI (O)
|Rs. 15,63,900
|Rs. 15,400
|Rs. 15,79,300
|0.98%
|ZXI Plus
|Rs. 17,18,900
|Rs. 15,400
|Rs. 17,34,300
|0.90%
|ZXI Plus (O)
|Rs. 17,76,900
|Rs. 15,400
|Rs. 17,92,300
|0.87%
|ZXI 4WD
|Rs. 18,63,900
|Rs. 15,400
|Rs. 18,79,300
|0.83%
|ZXI Plus 4WD
|Rs. 19,21,900
|Rs. 15,400
|Rs. 19,37,300
|0.80%
|1.5L नॉर्मल CNG-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LXI
|Rs. 11,49,900
|-
|Rs. 11,49,900
|नो चेंज
|VXI
|Rs. 12,79,900
|-
|Rs. 12,79,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 14,56,900
|Rs. 15,400
|Rs. 14,72,300
|1.06%
|1.5L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटो (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|VXI
|Rs. 16,37,900
|-
|Rs. 16,37,900
|No Change
|ZXI
|Rs. 17,79,900
|Rs. 15,400
|Rs. 17,95,300
|0.87%
|ZXI (O)
|Rs. 18,38,900
|Rs. 15,400
|Rs. 18,54,300
|0.84%
|ZXI Plus
|Rs. 19,46,900
|Rs. 15,400
|Rs. 19,62,300
|0.79%
|ZXI Plus (O)
|Rs. 19,98,900
|-
|Rs. 19,98,900
|नो चेंज
दिलचस्प बात यह है कि मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) का टॉप हाइब्रिड वैरिएंट इस बढ़ोतरी से बच गया है। आइए अब इस प्राइस हाइक के बाद मारुति विक्टोरिस के पावरट्रेन विकल्पों के बीच प्राइस डिफरेंस जानते हैं।
|मारुति विक्टोरिस की नई और पुरानी कीमत में अंतर
|वैरिएंट
|CNG-MT
|अंतर
|पेट्रोल-MT
|अंतर
|पेट्रोल-AT
|अंदर
|हाइब्रिड-AT
|LXI
|Rs. 11,49,900
|Rs. 1,00,000
|Rs. 10,49,900
|-
|-
|-
|-
|VXI
|Rs. 12,79,900
|Rs. 1,00,000
|Rs. 11,79,900
|Rs. 1,56,000
|Rs. 13,35,900
|Rs. 3,02,000
|Rs. 16,37,900
|ZXI
|Rs. 14,72,300
|Rs. 1,00,000
|Rs. 13,72,300
|Rs. 1,56,000
|Rs. 15,28,300
|Rs. 2,67,000
|Rs. 17,95,300
|ZXI (O)
|-
|-
|Rs. 14,23,300
|Rs. 1,56,000
|Rs. 15,79,300
|Rs. 2,75,000
|Rs. 18,54,300
|ZXI+
|-
|-
|Rs. 15,39,300
|Rs. 1,95,000
|Rs. 17,34,300
|Rs. 2,28,000
|Rs. 19,62,300
|ZXI+ (O)
|-
|-
|Rs. 15,97,300
|Rs. 1,95,000
|Rs. 17,92,300
|Rs. 2,06,600
|Rs. 19,98,900
|ZXI 4WD
|-
|-
|-
|-
|Rs. 18,79,300
|-
|-
|ZXI+ 4WD
|-
|-
|-
|-
|Rs. 19,37,300
|-
|-
