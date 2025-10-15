Hindustan Hindi News
लॉन्च होते ही सुपरहिट हुई ये SUV, डिमांड बढ़ते ही महीने भर बाद महंगी भी हो गई; अब इतने हजार ज्यादा लगेंगे

संक्षेप: मारुति ने विक्टोरिस (Victoris) की कीमतें लॉन्च के सिर्फ एक महीने बाद ही बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कुछ वैरिएंट पर 15,400 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए नीचे चार्ट में इसकी नई कीमतें जानते हैं।

Wed, 15 Oct 2025 06:12 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मारुति सुजुकी ने अपनी नई लॉन्च हुई विक्टोरिस (Victoris) की कीमतें लॉन्च के सिर्फ एक महीने बाद ही बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कुछ वैरिएंट्स पर 15,400 रुपये तक की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी कीमतें अब पहले से 1.13% तक ज्यादा हो गई हैं। कंपनी ने बताया है कि विक्टोरिस (Victoris) के LXI और VXI वैरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ZXI, ZXI (O), ZXI Plus और ZXI Plus (O) वैरिएंट्स की कीमतों में 15,400 रुपये का इजाफा हुआ है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में इसकी नई प्राइस रेंज पर नजर डालते हैं।

मारुति विक्टोरिस की नई रेट लिस्ट
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LXIRs. 10,49,900-Rs. 10,49,900नो चेंज
VXIRs. 11,79,900-Rs. 11,79,900नो चेंज
ZXIRs. 13,56,900Rs. 15,400Rs. 13,72,3001.13%
ZXI (O)Rs. 14,07,900Rs. 15,400Rs. 14,23,3001.09%
ZXI PlusRs. 15,23,900Rs. 15,400Rs. 15,39,3001.01%
ZXI Plus (O)Rs. 15,81,900Rs. 15,400Rs. 15,97,3000.97%
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
VXIRs. 13,35,900-Rs. 13,35,900नो चेंज
ZXIRs. 15,12,900Rs. 15,400Rs. 15,28,3001.02%
ZXI (O)Rs. 15,63,900Rs. 15,400Rs. 15,79,3000.98%
ZXI PlusRs. 17,18,900Rs. 15,400Rs. 17,34,3000.90%
ZXI Plus (O)Rs. 17,76,900Rs. 15,400Rs. 17,92,3000.87%
ZXI 4WDRs. 18,63,900Rs. 15,400Rs. 18,79,3000.83%
ZXI Plus 4WDRs. 19,21,900Rs. 15,400Rs. 19,37,3000.80%
1.5L नॉर्मल CNG-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LXIRs. 11,49,900-Rs. 11,49,900नो चेंज
VXIRs. 12,79,900-Rs. 12,79,900नो चेंज
ZXIRs. 14,56,900Rs. 15,400Rs. 14,72,3001.06%
1.5L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटो (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
VXIRs. 16,37,900-Rs. 16,37,900No Change
ZXIRs. 17,79,900Rs. 15,400Rs. 17,95,3000.87%
ZXI (O)Rs. 18,38,900Rs. 15,400Rs. 18,54,3000.84%
ZXI PlusRs. 19,46,900Rs. 15,400Rs. 19,62,3000.79%
ZXI Plus (O)Rs. 19,98,900-Rs. 19,98,900नो चेंज

दिलचस्प बात यह है कि मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) का टॉप हाइब्रिड वैरिएंट इस बढ़ोतरी से बच गया है। आइए अब इस प्राइस हाइक के बाद मारुति विक्टोरिस के पावरट्रेन विकल्पों के बीच प्राइस डिफरेंस जानते हैं।

मारुति विक्टोरिस की नई और पुरानी कीमत में अंतर
वैरिएंटCNG-MTअंतरपेट्रोल-MTअंतरपेट्रोल-ATअंदरहाइब्रिड-AT
LXIRs. 11,49,900Rs. 1,00,000Rs. 10,49,900----
VXIRs. 12,79,900Rs. 1,00,000Rs. 11,79,900Rs. 1,56,000Rs. 13,35,900Rs. 3,02,000Rs. 16,37,900
ZXIRs. 14,72,300Rs. 1,00,000Rs. 13,72,300Rs. 1,56,000Rs. 15,28,300Rs. 2,67,000Rs. 17,95,300
ZXI (O)--Rs. 14,23,300Rs. 1,56,000Rs. 15,79,300Rs. 2,75,000Rs. 18,54,300
ZXI+--Rs. 15,39,300Rs. 1,95,000Rs. 17,34,300Rs. 2,28,000Rs. 19,62,300
ZXI+ (O)--Rs. 15,97,300Rs. 1,95,000Rs. 17,92,300Rs. 2,06,600Rs. 19,98,900
ZXI 4WD----Rs. 18,79,300--
ZXI+ 4WD----Rs. 19,37,300--
