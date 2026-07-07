सरप्राइज! मारुति ने अचानक ₹38,900 घटाए इस नंबर-1 SUV के दाम; 28 किमी का है माइलेज

मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने अपनी बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) के दामों में 38,900 रुपये की कटौती कर दी है।

₹ 15,063 / माह

EMI केवल ₹ 15,063 / माह

मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने अपनी बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) के दामों में 38,900 रुपये की कटौती कर दी है। हालांकि, कीमतों में यह कटौती इस एसयूवी के केवल 4 वैरिएंट्स में ही की गई है। यह बात इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि आमतौर पर कंपनियां अपनी अच्छी-खासी बिकने वाली कारों के दाम कम नहीं करती हैं। बता दें कि विक्टोरिस बीते महीने, यानी जून 2026 में, स्कॉर्पियो के बाद देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी रही है। इस दौरान 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने विक्टोरिस को खरीदा है।

देखें वैरिएंट वाइज नई कीमतें कंपनी ने इसके कुल चार वैरिएंट्स की कीमतों में 38,900 रुपये की कमी की है। इस कटौती के बाद, ZXi (O) MT वैरिएंट की कीमत 14.08 लाख रुपये से घटकर 13.69 लाख रुपये हो गई है। वहीं, इसके ZXi Plus (O) MT वैरिएंट की कीमत 15.82 लाख रुपये से कम होकर अब 15.43 लाख रुपये रह गई है। जबकि ZXi (O) AT अब 15.64 लाख रुपये के बजाय 15.25 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। वहीं, इसके टॉप-एंड वैरिएंट ZXi Plus (O) AT की कीमत 17.77 लाख रुपये से घटकर 17.38 लाख रुपये हो गई है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स मारुति सुजुकी विक्टोरिस के फ्रंट में नई जनरेशन की बोल्ड क्रोम ग्रिल और स्लीक एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। गाड़ी का मस्कुलर बम्पर और आकर्षक अलॉय व्हील्स इसे रोड पर दमदार एसयूवी लुक देते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसका केबिन बहुत ही बड़ा और हवादार है। इसमें प्रीमियम डुअल-टोन डैशबोर्ड के साथ 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही पैसेंजर्स के आराम के लिए पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

28 किमी से ज्यादा है माइलेज पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में कई ऑप्शन मौजूद हैं। एसयूवी में ग्राहकों कोुु 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और 1.5-लीटर सीएनजी इंजन का ऑप्शन मिलता है। माइलेज के मामले में मारुति की यह कार अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। इसका रेगुलर पेट्रोल मॉडल आसानी से 21.18 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देता है। वहीं, इसका सीएनजी वैरिएंट 27 किमी तक और एडवांस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट 28.65 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देता है।

5-स्टार सेफ्टी से है लैस सेफ्टी के लिहाज से मारुति ने इस गाड़ी को बेहद मजबूत और भरोसेमंद बनाया है। भारत एनकैप (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कंपनी इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है। इसके साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल असिस्ट और एबीएस के साथ ईबीडी मिलता है। इसके टॉप मॉडल्स में लेवल-2 एडास (ADAS) टेक्नोलॉजी और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े गए हैं।