भूल जाओ पुरानी कीमत, अब पहले से भी बहुत ज्यादा सस्ती हो गई विक्टोरिस; मारुति ने किया प्राइस कट

कंपनी ने ऐलान किया था कि वो जून में अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करेगी। हालांकि, विक्टोरिस की कीमत में कटौती करके उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत इजाफा ना करते हुए इसके कुछ वैरिएंट को सस्ता कर दिया है।

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मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज देते हुए विक्टोरिस SUV की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। एरिना शोरूम पर बिकने वाली विक्टोरिस कंपनी की सबसे प्रीमियम कार है। कंपनी ने ऐलान किया था कि वो जून में अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करेगी। हालांकि, विक्टोरिस की कीमत में कटौती करके उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत इजाफा ना करते हुए इसके कुछ वैरिएंट को 38,900 रुपए तक सस्ता कर दिया है। हालांकि, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पहले की तरह 10,49,900 रुपए ही रहेगी। चलिए अब एक बार नई प्राइस सिस्ट को देखते हैं।

मारुति विक्टोरिस की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.5L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 10,49,900 - Rs. 10,49,900 नो चेंज VXI Rs. 11,79,900 - Rs. 11,79,900 नो चेंज ZXI Rs. 13,56,900 - Rs. 13,56,900 नो चेंज ZXI (O) Rs. 14,07,900 -Rs. 38,900 Rs. 13,69,000 -2.76% ZXI Plus Rs. 15,23,900 - Rs. 15,23,900 नो चेंज ZXI Plus (O) Rs. 15,81,900 -Rs. 38,900 Rs. 15,43,000 -2.46% 1.5L Normal Petrol-Auto (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % VXI Rs. 13,35,900 - Rs. 13,35,900 नो चेंज ZXI Rs. 15,12,900 - Rs. 15,12,900 नो चेंज ZXI (O) Rs. 15,63,900 -Rs. 38,900 Rs. 15,25,000 -2.49% ZXI Plus Rs. 17,18,900 - Rs. 17,18,900 नो चेंज ZXI Plus (O) Rs. 17,76,900 -Rs. 38,900 Rs. 17,38,000 -2.19% ZXI 4WD Rs. 18,63,900 - Rs. 18,63,900 नो चेंज ZXI Plus 4WD Rs. 19,21,900 - Rs. 19,21,900 नो चेंज 1.5L Normal CNG-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 11,49,900 - Rs. 11,49,900 नो चेंज VXI Rs. 12,79,900 - Rs. 12,79,900 नो चेंज ZXI Rs. 14,56,900 - Rs. 14,56,900 नो चेंज 1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % VXI Rs. 16,37,900 - Rs. 16,37,900 नो चेंज ZXI Rs. 17,79,900 - Rs. 17,79,900 नो चेंज ZXI (O) Rs. 18,38,900 - Rs. 18,38,900 नो चेंज ZXI Plus Rs. 19,46,900 - Rs. 19,46,900 नो चेंज ZXI Plus (O) Rs. 19,98,900 - Rs. 19,98,900 नो चेंज

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन

विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।

इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।