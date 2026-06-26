भूल जाओ पुरानी कीमत, अब पहले से भी बहुत ज्यादा सस्ती हो गई विक्टोरिस; मारुति ने किया प्राइस कट
कंपनी ने ऐलान किया था कि वो जून में अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करेगी। हालांकि, विक्टोरिस की कीमत में कटौती करके उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत इजाफा ना करते हुए इसके कुछ वैरिएंट को सस्ता कर दिया है।
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज देते हुए विक्टोरिस SUV की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। एरिना शोरूम पर बिकने वाली विक्टोरिस कंपनी की सबसे प्रीमियम कार है। कंपनी ने ऐलान किया था कि वो जून में अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करेगी। हालांकि, विक्टोरिस की कीमत में कटौती करके उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमत इजाफा ना करते हुए इसके कुछ वैरिएंट को 38,900 रुपए तक सस्ता कर दिया है। हालांकि, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पहले की तरह 10,49,900 रुपए ही रहेगी। चलिए अब एक बार नई प्राइस सिस्ट को देखते हैं।
|मारुति विक्टोरिस की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
|1.5L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 10,49,900
|-
|Rs. 10,49,900
|नो चेंज
|VXI
|Rs. 11,79,900
|-
|Rs. 11,79,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 13,56,900
|-
|Rs. 13,56,900
|नो चेंज
|ZXI (O)
|Rs. 14,07,900
|-Rs. 38,900
|Rs. 13,69,000
|-2.76%
|ZXI Plus
|Rs. 15,23,900
|-
|Rs. 15,23,900
|नो चेंज
|ZXI Plus (O)
|Rs. 15,81,900
|-Rs. 38,900
|Rs. 15,43,000
|-2.46%
|1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI
|Rs. 13,35,900
|-
|Rs. 13,35,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 15,12,900
|-
|Rs. 15,12,900
|नो चेंज
|ZXI (O)
|Rs. 15,63,900
|-Rs. 38,900
|Rs. 15,25,000
|-2.49%
|ZXI Plus
|Rs. 17,18,900
|-
|Rs. 17,18,900
|नो चेंज
|ZXI Plus (O)
|Rs. 17,76,900
|-Rs. 38,900
|Rs. 17,38,000
|-2.19%
|ZXI 4WD
|Rs. 18,63,900
|-
|Rs. 18,63,900
|नो चेंज
|ZXI Plus 4WD
|Rs. 19,21,900
|-
|Rs. 19,21,900
|नो चेंज
|1.5L Normal CNG-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 11,49,900
|-
|Rs. 11,49,900
|नो चेंज
|VXI
|Rs. 12,79,900
|-
|Rs. 12,79,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 14,56,900
|-
|Rs. 14,56,900
|नो चेंज
|1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI
|Rs. 16,37,900
|-
|Rs. 16,37,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 17,79,900
|-
|Rs. 17,79,900
|नो चेंज
|ZXI (O)
|Rs. 18,38,900
|-
|Rs. 18,38,900
|नो चेंज
|ZXI Plus
|Rs. 19,46,900
|-
|Rs. 19,46,900
|नो चेंज
|ZXI Plus (O)
|Rs. 19,98,900
|-
|Rs. 19,98,900
|नो चेंज
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मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन
विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।
विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।
अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।
इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।
विक्टोरिस के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं। विक्टोरिस को 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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