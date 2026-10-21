Maruti Suzuki फैन्स के लिए खुशखबरी, टेस्टिंग के दौरान दिखा विक्टोरिस का नया वर्जन, जल्द हो सकता है लॉन्च

मारुति सुजुकी अपनी विक्टोरिस का नया वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह CBG या E85 टेक्नोलॉजी से लैस हो सकती है। इसका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है।

मारुति सुजुकी फैन्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी अपनी कारों में पेट्रोल और CNG के अलावा दूसरे ग्रीन फ्यूल ऑप्शन भी ऑफर करने पर फोकस कर रही है। कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ई-विटारा ऑफर कर रही है। अब कंपनी CBG और E85 फ्लेक्स फ्यूल जैसी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कारों के पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच मारुति विक्टोरिस का एक टेस्ट मॉडल सड़क पर नजर आया है। इसके वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर (real_reviews0609) ने शेयर किया है। इसे लेकर चर्चा है कि कंपनी इसमें नई फ्यूल टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रही है।

कवर्ड था विक्टोरिस का टेस्ट मॉडल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेस्ट मॉडल को पूरी तरह से कवर किया गया था। इस पर हरियाणा के HR26 की रेड टेम्पररी नंबर प्लेट लगी थी। HR26 गुरुग्राम और मानेसर एरिया से जुड़ा है। अभी यह साफ नहीं है कि मारुति इस एसयूवी में E85 फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही है या CBG सिस्टम की।

E85 फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक संभावना यह है कि मारुति विक्टोरिस के 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ E85 फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रही हो। E85 फ्यूल में 85% तक एथेनॉल होता है। इसके लिए इंजन के साथ फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल सप्लाई और इंजेक्शन सिस्टम में बदलाव करने पड़ते हैं। मारुति भारत में वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल मॉडल भी लॉन्च कर चुकी है। यह E20 से लेकर E85 तक के एथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंडिग पर चलने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि, विक्टोरिस में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अभी कंपनी की तरफ से कन्फर्म नहीं किया गया है।

CBG टेक्नोलॉजी भी हो सकती है वजह विक्टोरिस के टेस्ट मॉडल को देखकर दूसरी संभावना CBG यानी कंप्रेस्ड बायोमीथेन गैस की भी है। अक्टूबर 2025 में जापान मोबिलिटी शो में विक्टोरिस का CBG वर्जन दिखाया गया था। इसमें विक्टोरिस CNG के हार्डवेयर पर बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बायोमीथेन गैस पर चलने के लिए तैयार किया गया था। इसमें फ्यूल भरने के लिए अलग नॉजल भी दिया गया था।

CBG और CNG में मेन फर्क इनके सोर्स का है। CNG नैचुरल गैस से मिलती है। जबकि, CBG बायो वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट और डेयरी वेस्ट से तैयार की जा सकती है। इस वजह से CBG को रिन्यूएबल फ्यूल के तौर पर देखा जाता है। इससे रूरल एरियाज में कचरे के बेहतर इस्तेमाल और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिल सकता है।