शोरूम पहुंचने लगी मारुति विक्टोरिस CNG, 27 km से ज्यादा मिलेगा माइलेज; जानिए इसकी खासियत
मारुति सुजुकी ने हाल में ही अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस को भारत में लॉन्च किया है लॉन्च किया है। जबकि इसकी पहली खेप शोरूम पर पहुंचनी भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इसका बेस LXi CNG वैरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में है।
मारुति सुजुकी ने हाल में ही अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस को भारत में लॉन्च किया है लॉन्च किया है। जबकि इसकी पहली खेप शोरूम पर पहुंचनी भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इसका बेस LXi CNG वैरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल, कंपनी ने इस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11.5 लाख रुपये रखी है। वहीं, इसमें 6-एयरबैग्स के साथ 5-स्टार GNCAP और BNCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, आइए जानते हैं डीलरशिप पर पहुंची मारुति विक्टोरिस के वॉकअराउंड से निकले फीचर्स के बारे में विस्तार से
शानदार है लुक्स
बेस वैरिएंट होने के बावजूद Victoris LXi के लुक्स में किसी भी तरह की कमी नहीं लगती। इसमें 17-इंच स्टील व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, एलईडी टेल लाइट्स, शार्क-फिन एंटीना और क्रोम हाइलाइट्स दिए गए हैं जो इसे स्टाइलिश टच देते हैं। हां, इसमें अनपेंटेड ORVMs के साथ डोर हैंडल और फॉग लैंप्स की कमी दिखती है।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
इंटीरियर में भी विक्टोरिस LXi CNG काफी इम्प्रेस करता है। इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अलावा, क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, सभी पावर विंडो, पुश-बटन स्टार्ट और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसी खूबियां दी गई हैं। फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीन-पॉइंट सीट बेल्ट और रियर पैसेंजर्स के लिए रूफ माउंटेड लाइट्स इसे फैमिली-फ्रेंडली पैकेज बना देते हैं।
27 किमी से ज्यादा है माइलेज
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो CNG मोड पर 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क देता है। इसमें सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह CNG पर 27.02 km/kg का माइलेज देती है। सबसे खास बात है इसका स्मार्ट CNG टैंक प्लेसमेंट जो बूट फ्लोर के नीचे फिट किया गया है।
