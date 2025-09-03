Maruti Suzuki Victoris Hybrid Run 1200Km On Full Tank मारुति ने खत्म की माइलेज की टेंशन, फुल टैंक पर 1200Km दौड़ेगी न्यू विक्टोरिस! 1 लीटर में 28Km दौड़ेगी, Auto Hindi News - Hindustan
मारुति ने खत्म की माइलेज की टेंशन, फुल टैंक पर 1200Km दौड़ेगी न्यू विक्टोरिस! 1 लीटर में 28Km दौड़ेगी

विक्टोरिस में तीन इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 04:56 PM
0

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में नई मिडसाइज विक्टोरिस SUV शामिल हो चुकी है। खास बात ये है कि ये लग्जरी SUV कंपनी के नेक्सा नहीं बल्कि एरिना डीलरशिप से बेची जाएगी। कंपनी ने इसे 6 ट्रिम LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ और ZXI+(O) में पेश किया है। भले ये SUV एरिना डीलरशिप से बेची जाएगी, लेकिन इसमें इंजन नेक्सा डीलरशिप की पॉपुलर ग्रैंड विटारा की तरह मिलेंगे। कंपनी ने विक्टोरिस में वहीं इंजन का इस्तेमाल किया है ग्रैंड विटारा में मिलते हैं। यानी इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा। ऐसे में विक्टोरिस का माइलेज भी काफी दमदार होने वाला है।

दरअसल, विक्टोरिस में तीन इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।

बात करें माइलेज की तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT- 27.97kmpl का माइलेज, माइल्ड हाइब्रिड 5-स्पीड MT - 21.11kmpl का माइलेज, माइल्ड हाइब्रिड 6-स्पीड AT - 20.58kmpl का माइलेज और माइल्ड हाइब्रिड 5-स्पीड MT ऑल ग्रिप - 19.38kmpl का माइलेज देती है। यानी फुल टैंक पर विक्टोरिस 1200Km की रेंज देती है। जैसा की ग्रैंड विटारा भी देती है। हालांकि, अभी कंपनी की तरफ से इसकी ऑफिशियली माइलेज फिक की डिटेल शेयर नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें:मारुति की विक्टोरिस SUV लॉन्च; 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट, 360 डिग्री कैमरा दिया

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर

>> विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर प्रमुखता से दिखाई देते हैं।

>> विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

>> अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने इस नई SUV में नीचे लगाया CNG सिलेंडर, लोगों को पूरा बूट स्पेस मिलेगा

विक्टोरिस के सेफ्टी फीचर्स

>> सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मारुति मॉडल में पहली बार लेवल 2 ADAS भी मिलता है। इसके अलावा, विक्टोरिस को 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले।

>> इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS Level 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं।

