सुपरहिट हुई ये नई SUV, 5 महीने 50,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदी; हर महीने 14,000+ यूनिट सेल
नई SUV विक्टोरिस (Victoris) ने लॉन्च के सिर्फ 5 महीने में 50,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.50 लाख रुपये है। हर महीने इसकी औसतन बिक्री 12,000 से 14,000 यूनिट सेल हो रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने साल 2025 में दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक तरफ कंपनी ने रेल के जरिए गाड़ियों की सबसे ज्यादा डिलीवरी का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं, दूसरी ओर उसकी नई SUV विक्टोरिस (Victoris) ने लॉन्च के सिर्फ 5 महीने में 50,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) एसयूवी ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.50 लाख रुपये है। ये कुल 6 वैरिएंट में आती है।आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मारुति विक्टोरिस की 5 महीने में 50,000 बिक्री
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नई एरीना SUV विक्टोरिस सितंबर 2025 में लॉन्च की गई थी और लॉन्च होते ही ये हिट साबित हुई। इस SUV ने न सिर्फ इंडियन कार ऑफ द ईयर (Indian Car of The Year -ICOTY) अवॉर्ड जीता, बल्कि कंपनी की टॉप-सेलिंग SUVs में भी जगह बना ली।
बिक्री के दमदार आंकड़े
जनवरी 2026 में इसकी 15,240 यूनिट सेल हुई। वहीं, हर महीने इसकी औसतन बिक्री 12,000 से 14,000 यूनिट सेल हो रही हैं। 5 महीने में इसकी कुल बिक्री 50,000 यूनिट से ज्यादा रही।
इंजन ऑप्शन: पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड
चाहे बात हो ग्रीन लॉजिस्टिक्स की या फिर SUV सेगमेंट में दमदार बिक्री की। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 2025 में साफ दिखा दिया है कि कंपनी टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और कस्टमर डिमांड तीनों मोर्चों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है।
रेल से गाड़ियों की डिलीवरी में नया रिकॉर्ड
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) ने 2025 में रेल नेटवर्क के जरिए 5.85 लाख से ज्यादा गाड़ियों की डिस्पैच की। यह आंकड़ा 2024 के मुकाबले करीब 18 प्रतिशत ज्यादा है। कंपनी का कहना है कि रेल ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल से न सिर्फ लॉजिस्टिक्स बेहतर हुई है, बल्कि इससे 87,904 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ और करीब 6.87 करोड़ लीटर ईंधन की बचत भी हुई।
पिछले 10 सालों में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की रेल डिस्पैच हिस्सेदारी 5.1% से बढ़कर करीब 26% हो गई है। कंपनी का लक्ष्य FY2030-31 तक इसे 35% तक ले जाने का है।
कश्मीर तक ट्रेन से कार भेजने वाली पहली कंपनी
2025 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने कई बड़े लॉजिस्टिक्स इनिशिएटिव भी लिए। इनमें मानेसर प्लांट में देश की सबसे बड़ी इन-प्लांट रेलवे साइडिंग और चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर घाटी तक कारों की पहली रेल डिलीवरी शामिल है।
कंपनी के MD & CEO हिसाशी ताकेउची के मुताबिक, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) सर्कुलर मोबिलिटी अप्रोच पर काम कर रही है, जिससे गाड़ी के पूरे लाइफ-साइकिल में कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सके।
