एक झटके में ₹2 लाख तक सस्ती हो गई मारुति की ये SUV, सिर्फ इसी महीने तक ऑफर; जानिए वैरिएंट वाइज छूट
मारुति सुजुकी अपनी हाल में ही लॉन्च हुई एसयूवी विक्टोरिस पर फरवरी, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इस दौरान मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
नई मिड-साइज एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, मारुति सुजुकी अपनी हाल में ही लॉन्च हुई एसयूवी विक्टोरिस पर फरवरी, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इस दौरान मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यह डिस्काउंट ऑफर वैरिएंट और पावरट्रेन वाइज अलग-अलग हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं विक्टोरिस की बिक्री, फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी रही है बिक्री
बता दें कि लॉन्च होने के कुछ ही महीनों बाद विक्टोरिस कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शुमार हो गई। मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में 15,000 यूनिट से ज्यादा की एसयूवी बिक्री की है। जबकि दिसंबर, 2025 में इसे 6,000 से कुछ ज्यादा ही ग्राहक मिले थे। इसकी डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति विक्टोरिस को जनवरी की शुरुआत में ही 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी थी।
|इंजन ऑप्शन
|छूट रुपये में
|स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल
|2 लाख तक
|नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|1.25 लाख तक
|पेट्रोल + CNG
|80,000 तक
सेफ्टी में है 5-स्टार
मारुति सुजुकी विक्टोरिस को एक मॉडर्न और टेक-लोडेड SUV के तौर पर पेश किया गया है। इसे सेफ्टी के लिए Global NCAP और Bharat NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग मिली है। बता दें कि सितंबर, 2025 में भारत में लॉन्च होने के बाद से यह SUV खासतौर पर यंग कस्टमर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हुई है। इस SUV ने हाल ही में ICOTY 2026 (Indian Car of the Year) अवॉर्ड भी अपने नाम किया।
दमदार है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो विक्टोरिस पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG, तीनों ऑप्शन में उपलब्ध है। मारुति विक्टोरिस में 1.5L पेट्रोल (माइल्ड-हाइब्रिड), 1.5L स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (eCVT), और 1.5L CNG के साथ कई पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं। यह 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
फीचर्स के तौर पर इसमें लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है। साथ ही ALLGRIP Select 4x4 का ऑप्शन इसे ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए भी खास बनाता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
