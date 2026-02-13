Hindustan Hindi News
एक झटके में ₹2 लाख तक सस्ती हो गई मारुति की ये SUV, सिर्फ इसी महीने तक ऑफर; जानिए वैरिएंट वाइज छूट

Feb 13, 2026 10:33 am IST
मारुति सुजुकी अपनी हाल में ही लॉन्च हुई एसयूवी विक्टोरिस पर फरवरी, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इस दौरान मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

कुछ ऐसी रही है बिक्री

बता दें कि लॉन्च होने के कुछ ही महीनों बाद विक्टोरिस कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शुमार हो गई। मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में 15,000 यूनिट से ज्यादा की एसयूवी बिक्री की है। जबकि दिसंबर, 2025 में इसे 6,000 से कुछ ज्यादा ही ग्राहक मिले थे। इसकी डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति विक्टोरिस को जनवरी की शुरुआत में ही 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी थी।

इंजन ऑप्शनछूट रुपये में
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल2 लाख तक
नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल1.25 लाख तक
पेट्रोल + CNG80,000 तक
ये भी पढ़ें:टोयोटा हाईलैंडर EV का धमाकेदार डेब्यू, सिंगल चार्ज में 515KM दौड़ जाएगी ये ई-कार

सेफ्टी में है 5-स्टार

मारुति सुजुकी विक्टोरिस को एक मॉडर्न और टेक-लोडेड SUV के तौर पर पेश किया गया है। इसे सेफ्टी के लिए Global NCAP और Bharat NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग मिली है। बता दें कि सितंबर, 2025 में भारत में लॉन्च होने के बाद से यह SUV खासतौर पर यंग कस्टमर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हुई है। इस SUV ने हाल ही में ICOTY 2026 (Indian Car of the Year) अवॉर्ड भी अपने नाम किया।

ये भी पढ़ें:7-सीटर के साथ बड़ा बूट स्पेस! सबको हैरान करेगा निसान ग्रेवाइट का ये फीचर

दमदार है पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो विक्टोरिस पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG, तीनों ऑप्शन में उपलब्ध है। मारुति विक्टोरिस में 1.5L पेट्रोल (माइल्ड-हाइब्रिड), 1.5L स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (eCVT), और 1.5L CNG के साथ कई पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं। यह 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है।

ये भी पढ़ें:स्कॉर्पियो को पीछे धकेल नंबर-1 की कुर्सी पर बैठ गई ये SUV, 17,921 लोगों ने खरीदी

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

फीचर्स के तौर पर इसमें लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है। साथ ही ALLGRIP Select 4x4 का ऑप्शन इसे ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए भी खास बनाता है।

