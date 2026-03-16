28 KM का माइलेज, सेफ्टी में 5-स्टार; इस भौकाली हाइब्रिड SUV पर आई ₹2 लाख की छूट
मारुति सुजुकी ने मार्च 2026 में अपनी नई SUV विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर शुरू किया है। इस SUV के हाइब्रिड वैरिएंट पर करीब ₹2 लाख तक की छूट मिल रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने मार्च 2026 में अपनी नई SUV विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस SUV के हाइब्रिड वैरिएंट पर करीब ₹2 लाख तक की छूट मिल रही है। यह ऑफर फिलहाल कुछ शहरों, खासकर दिल्ली-NCR के डीलरशिप पर देखा जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
MG Astor
₹ 9.65 - 15.16 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर मिल रहा फायदा
जानकारी के अनुसार, हाइब्रिड वैरिएंट पर मिलने वाला यह फायदा रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर है। दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों में यह रकम लगभग ₹1.60 लाख से ₹2 लाख तक हो सकती है। इस ऑफर का मकसद हाइब्रिड कार खरीदने की शुरुआती लागत को कम करना है, ताकि ग्राहक आसानी से हाइब्रिड तकनीक की तरफ अपग्रेड कर सकें।
पेट्रोल और हाइब्रिड के बीच कम हुआ अंतर
अगर कीमत की तुलना करें तो विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) के VXI हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत, सामान्य पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट से करीब ₹3.02 लाख ज्यादा है। लेकिन, जब इस नए ऑफर को जोड़ा जाता है, तो दोनों के बीच का अंतर घटकर लगभग ₹1.30 लाख रह जाता है। इससे हाइब्रिड वैरिएंट लेना पहले से ज्यादा किफायती बन सकता है।
पेट्रोल वैरिएंट पर भी मिल सकता है ऑफर
हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि नॉर्मल पेट्रोल वैरिएंट पर कितनी छूट मिल रही है। आम तौर पर कंपनियां ऐसे समय पर बाकी वैरिएंट्स पर भी कुछ ऑफर देती हैं, इसलिए संभावना है कि पेट्रोल मॉडल पर भी डीलरशिप स्तर पर कुछ लाभ मिल सकता है।
खरीदने से पहले क्या करें?
अगर आप मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने नजदीकी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) डीलर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि ऐसे ऑफर अक्सर क्षेत्र और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।
मार्च 2026 में मिल रहा यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए खास हो सकता है, जो हाइब्रिड कार लेने की सोच रहे हैं। करीब ₹2 लाख तक की छूट मिलने से हाइब्रिड और पेट्रोल वेरिएंट के बीच का अंतर काफी कम हो जाता है, जिससे हाइब्रिड मॉडल चुनना पहले से ज्यादा आसान हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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