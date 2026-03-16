28 KM का माइलेज, सेफ्टी में 5-स्टार; इस भौकाली हाइब्रिड SUV पर आई ₹2 लाख की छूट

Mar 16, 2026 02:57 pm IST

मारुति सुजुकी ने मार्च 2026 में अपनी नई SUV विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर शुरू किया है। इस SUV के हाइब्रिड वैरिएंट पर करीब ₹2 लाख तक की छूट मिल रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने मार्च 2026 में अपनी नई SUV विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस SUV के हाइब्रिड वैरिएंट पर करीब ₹2 लाख तक की छूट मिल रही है। यह ऑफर फिलहाल कुछ शहरों, खासकर दिल्ली-NCR के डीलरशिप पर देखा जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर मिल रहा फायदा

जानकारी के अनुसार, हाइब्रिड वैरिएंट पर मिलने वाला यह फायदा रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर है। दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों में यह रकम लगभग ₹1.60 लाख से ₹2 लाख तक हो सकती है। इस ऑफर का मकसद हाइब्रिड कार खरीदने की शुरुआती लागत को कम करना है, ताकि ग्राहक आसानी से हाइब्रिड तकनीक की तरफ अपग्रेड कर सकें।

पेट्रोल और हाइब्रिड के बीच कम हुआ अंतर

अगर कीमत की तुलना करें तो विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) के VXI हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत, सामान्य पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट से करीब ₹3.02 लाख ज्यादा है। लेकिन, जब इस नए ऑफर को जोड़ा जाता है, तो दोनों के बीच का अंतर घटकर लगभग ₹1.30 लाख रह जाता है। इससे हाइब्रिड वैरिएंट लेना पहले से ज्यादा किफायती बन सकता है।

पेट्रोल वैरिएंट पर भी मिल सकता है ऑफर

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि नॉर्मल पेट्रोल वैरिएंट पर कितनी छूट मिल रही है। आम तौर पर कंपनियां ऐसे समय पर बाकी वैरिएंट्स पर भी कुछ ऑफर देती हैं, इसलिए संभावना है कि पेट्रोल मॉडल पर भी डीलरशिप स्तर पर कुछ लाभ मिल सकता है।

खरीदने से पहले क्या करें?

अगर आप मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने नजदीकी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) डीलर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि ऐसे ऑफर अक्सर क्षेत्र और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।