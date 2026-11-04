10.25-इंच स्क्रीन, 6 एयरबैग, 360° कैमरा, 5-स्टार सेफ्टी; 27Km माइलेज वाली मारुति कार पर ₹1.60 लाख+ बेनिफिट

इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रि़ड वैरिएंट पर कंपनी 31,000 का केश डिस्काउंट, कार की कंडीशन के हिसाब से 5,000 से 30,000 रुपए तक के एक्सचेंज बोनस, 45,000 रुपए के एडिशनल स्क्रैपेज बोनस, 10,000 रुपए के कॉर्पोरेट ऑफर और 30,000 रुपए के लॉयल्टी अपग्रेड बोनस शामिल हैं।

मारुति सुजुकी की एरिना डीलरशिप पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ाने में विक्टोरिस SUV का अहम रोल रहा है। ये इस डीलरशिप पर बिकने वाली सबसे प्रीमियम कार भी है। इस महीने इस कार को खरीदने पर शानदार बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। दरअसल, विक्टोरिस को इस महीने यानी नवंबर में खरीदने पर कंपनी 1.60 लाख रुपए से भी ज्यादा के फायदे मिल रहे हैं। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और लॉयल्टी अपग्रेड शामिल हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

विक्टोरिस के स्मार्ट हाइब्रिड पर 15,000 से 30,000 रुपए तक के एक्सचेंज बोनस, 15,000 रुपए के कॉर्पोरेट बोनस और 20,000 रुपए के लॉयल्टी अपग्रेड बोनस मिल रहा है। विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रि़ड वैरिएंट पर कंपनी 31,000 का केश डिस्काउंट, कार की कंडीशन के हिसाब से 5,000 से 30,000 रुपए तक के एक्सचेंज बोनस, 45,000 रुपए के एडिशनल स्क्रैपेज बोनस, 10,000 रुपए के कॉर्पोरेट ऑफर और 30,000 रुपए के लॉयल्टी अपग्रेड बोनस शामिल हैं। इस तरह ये कुल बेनिफिट्स 1.60 लाख से भी ज्यादा के हो जाते हैं।

विक्टोरिस का इंजन और माइलेज

विक्टोरिस में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, माइल्ड-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 103 bhp का पावर और 139 Nm का टॉर्क जनररेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। वहीं, इसमें 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलता है, जो 92.45 bhp का पावर और 122 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, इसे e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ये अंडर बॉडी CNG टैंक वाली मारुति की पहली कार है। इसमें पूरा बूट स्पेस मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 27km/kg है।

विक्टोरिस के फीचर्स और सेफ्टी

इसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स दिए हैं। हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है।

इसमें ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसमें रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं। इसे BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।