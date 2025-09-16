खुलासा! इस दिन से होगी इस नई-नवेली लोहालाट मारुति SUV की डिलीवरी, सेफ्टी में मिले 5-स्टार; कीमत ₹10.49 लाख

भारत में मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) लॉन्च हो गई है। इसकी डिलीवरी की तारीख सामने आ गई है। भारत में मारुति सुजुकी विक्टोरिस की डिलीवरी 22 सितंबर से शुरू होगी।

इस महीने पूरे भारत में मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की डिलीवरी की तारीख की पुष्टि हो गई है। एरिना लाइनअप की प्रमुख एसयूवी के रूप में 2025 मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) 6 ट्रिम्स LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+ और ZXi+(O) में उपलब्ध है। इसकी पूरी कीमत हाल ही में जारी की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 19.98 लाख रुपये तक जाती है। इसमें तीन इंजन विकल्प उपलब्ध पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG हैं।

2025 मारुति विक्टोरिस की डिलीवरी का खुलासा 2025 मारुति विक्टोरिस की डिलीवरी नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से शुरू होगी। यह एसयूवी 7 मोनोटोन कलर में उपलब्ध है। इसमें इटरनल ब्लू, सिजलिंग रेड, मिस्टिक ग्रीन, ब्लूइश ब्लैक, मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्वर और आर्कटिक व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन हैं। जो लोग थोड़ा अधिक कंट्रास्ट पसंद करते हैं, उनके लिए चुनने के लिए 3 डुअल टोन विकल्प इटरनल ब्लू ब्लूइश ब्लैक रूफ, सिज़लिंग रेड ब्लूइश ब्लैक रूफ, और स्प्लेंडिड सिल्वर ब्लूइश ब्लैक रूफ हैं।

2025 मारुति विक्टोरिस के इंटीरियर में दो अलग-अलग थीम दी गई हैं। एक में सिल्वर एक्सेंट के साथ ब्लैक और आइवरी इंटीरियर है, जो इसे हल्का और खूबसूरत एहसास देता है। दूसरा पूरी तरह से ब्लैक इंटीरियर है, जिसमें शैंपेन गोल्ड एक्सेंट हैं।

2025 मारुति विक्टोरिस के फीचर्स 2025 मारुति विक्टोरिस में 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, हरमन का 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, मानक के रूप में 6 एयरबैग, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, ऑटो-डिमिंग IRVM, और बहुत कुछ शामिल हैं। यह डिजायर के बाद भारत NCAP के तहत 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त करने वाली दूसरी मारुति कार भी बन गई है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस के इंजन स्पेसिफिकेशन

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर N/A पेट्रोल (स्मार्ट हाइब्रिड) 1.5L पेट्रोल + CNG 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल मैक्स पावर 103.06PS at 6000rpm पेट्रोल: 100.6PS at 6000rpm

CNG: 87.8PS at 5500rpm 92.45PS at 5500rpm मैक्स टॉर्क 139Nm at 4300rpm Petrol: 137.1 Nm at 4300rpm CNG: 121.5 Nm at 4200rpm 122Nm at 3800–4800rpm गियरबॉक्स 5MT/6AT 5MT e-CVT माइलेज 21.18 km/l (MT), 21.06 km/l (AT), 19.07 km/l (4WD AT) 27.02 km/kg 28.65 km/l

इसके पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो यह ग्रैंड विटारा के समान ही है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, फैक्टरी-फिटेड CNG किट और टोयोटा से लिया गया इंजन शामिल है। इसमें AWD कॉन्फिगरेशन का विकल्प भी मिलता है और यह भारत में पहली मारुति कार है, जिसमें अंडरबॉडी-माउंटेड CNG टैंक दिया गया है, जिससे बूट में जगह खाली हो जाती है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस की प्राइस लिस्ट