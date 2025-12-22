टैक्स फ्री हुई इस साल की नंबर-1 कार! सीधे ₹2.67 लाख की छूट, अभी सिर्फ ₹8.77 लाख में मिल रही; सेफ्टी में है 5-स्टार
मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) अब CSD (Canteen Stores Department) के तहत भी उपलब्ध हो गई है। CSD के जरिए इस एसयूवी को लेना अभी एक स्मार्ट फैसला हो सकता है। जी हां, क्योंकि यहां से लेने पर ग्राहकों के जीएसटी का लगभग पूरा पैसा बच रहा है और 2.67 लाख तक की बचत हो रही है।
मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) ने हाल ही में इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 (ICOTY 2026) का खिताब जीता है। मारुति की नई SUV विक्टोरिस (Victoris) अब आम ग्राहकों के साथ-साथ देश की सेवा में लगे सैन्यकर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। मारुति (Maruti) ने दिसंबर 2025 से विक्टोरिस (Victoris) को CSD (Canteen Stores Department) के जरिए बिक्री के लिए शामिल कर लिया है, जिससे फौजी परिवारों को इस SUV पर लाखों रुपये की सीधी बचत मिल रही है। अगर आप CSD से कार खरीदने के पात्र हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि CSD कीमत और एक्स-शोरूम कीमत में कितना फर्क है और विक्टोरिस (Victoris) खरीदने पर आपको कितना फायदा हो सकता है?
दिसंबर 2025 में मारुति विक्टोरिस की CSD प्राइस लिस्ट
|वैरिएंट
|पावरट्रेन (इंजन व गियरबॉक्स)
|CSD कीमत (GST सहित)
|LXI
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल
|₹8,77,000
|VXI
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल
|₹9,82,000
|ZXI
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल
|उपलब्ध नहीं
|ZXI (O)
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल
|₹11,75,000
|ZXI Plus
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल
|उपलब्ध नहीं
|ZXI Plus (O)
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल
|₹13,23,000
|VXI
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|₹11,15,000
|ZXI
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|ZXI (O)
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|ZXI Plus
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|ZXI Plus (O)
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|ZXI Plus 4WD
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|ZXI Plus (O) 4WD
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|LXI
|1.5L नॉर्मल CNG – मैनुअल
|उपलब्ध नहीं
|VXI
|1.5L नॉर्मल CNG – मैनुअल
|उपलब्ध नहीं
|ZXI
|1.5L नॉर्मल CNG – मैनुअल
|उपलब्ध नहीं
|VXI
|1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|₹13,71,000
|ZXI
|1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|ZXI (O)
|1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|ZXI Plus
|1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
|ZXI Plus (O)
|1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|उपलब्ध नहीं
CSD से कार खरीदने का सबसे बड़ा फायदा
CSD के जरिये कार खरीदने पर सबसे बड़ा फायदा कम GST का होता है। आम ग्राहकों को कार पर लगभग 28% GST देना होता है, वहीं CSD के तहत यह GST काफी कम (14% - लगभग आधा टैक्स) हो जाती है। इसी वजह से विक्टोरिस (Victoris) की CSD कीमत, आम बाजार (Ex-Showroom) कीमत से काफी कम है।
मारुति विक्टोरिस: CSD vs एक्स-शोरूम प्राइस
1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत
|कीमत का अंतर (बचत)
|CSD कीमत (GST सहित)
|LXI
|₹10,49,900
|₹1,72,900
|₹8,77,000
|VXI
|₹11,79,900
|₹1,97,900
|₹9,82,000
|ZXI
|₹13,56,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI (O)
|₹14,07,900
|₹2,32,900
|₹11,75,000
|ZXI+
|₹15,23,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI+ (O)
|₹15,81,900
|₹2,58,900
|₹13,23,000
1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत
|कीमत का अंतर (बचत)
|CSD कीमत (GST सहित)
|VXI
|₹13,35,900
|₹2,20,900
|₹11,15,000
|ZXI
|₹15,12,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI (O)
|₹15,63,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI+
|₹17,18,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI+ (O)
|₹17,76,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI+ 4WD
|₹18,63,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI+ (O) 4WD
|₹19,21,900
|—
|उपलब्ध नहीं
1.5L नॉर्मल CNG – मैनुअल
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत
|कीमत का अंतर (बचत)
|CSD कीमत (GST सहित)
|LXI
|₹11,49,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|VXI
|₹12,79,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI
|₹14,56,900
|—
|उपलब्ध नहीं
1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिक
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत
|कीमत का अंतर (बचत)
|CSD कीमत (GST सहित)
|VXI
|₹16,37,900
|₹2,66,900
|₹13,71,000
|ZXI
|₹17,79,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI (O)
|₹18,38,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI+
|₹19,46,900
|—
|उपलब्ध नहीं
|ZXI+ (O)
|₹19,98,900
|—
|उपलब्ध नहीं
मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) की CSD कीमतें एक्स-शोरूम कीमतों से लगभग 1.72 लाख से 2.67 लाख तक कम हैं, यानी CSD से कार खरीदने पर सीधा लाखों का फायदा हो रहा है। यह बचत वैरिएंट के हिसाब से बदलती है, लेकिन हर वैरिएंट में कीमत का अंतर साफ नजर आता है।
सैनिकों के लिए बड़ी राहत
आज के समय में SUV खरीदना आम आदमी के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन CSD सुविधा की वजह से ये कार लेना सेना, वायुसेना, नौसेना, सर्विंग पर्सनल, रिटायर्ड सैनिक और पात्र आश्रितों के लिए काफी किफायती है। जी हां, क्योंकि इस कैटेगिरी में आने वाले ग्राहकों को टैक्स में लगभग आधे (50%) की छूट मिलती है, जिससे CSD ग्राहक विक्टोरिस (Victoris) जैसी नई SUV को काफी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं।
अगर आप CSD के पात्र नहीं हैं तो?
अगर आप CSD से कार खरीदने के योग्य नहीं हैं, तो फिलहाल विक्टोरिस (Victoris) पर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट उपलब्ध नहीं है। हालांकि, उम्मीद है कि 2026 में मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) पर ऑफर्स या फेस्टिव डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं।
