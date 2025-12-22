Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki Victoris CSD Price vs Ex-Showroom Price in December 2025, check details
टैक्स फ्री हुई इस साल की नंबर-1 कार! सीधे ₹2.67 लाख की छूट, अभी सिर्फ ₹8.77 लाख में मिल रही; सेफ्टी में है 5-स्टार

टैक्स फ्री हुई इस साल की नंबर-1 कार! सीधे ₹2.67 लाख की छूट, अभी सिर्फ ₹8.77 लाख में मिल रही; सेफ्टी में है 5-स्टार

संक्षेप:

मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) अब CSD (Canteen Stores Department) के तहत भी उपलब्ध हो गई है। CSD के जरिए इस एसयूवी को लेना अभी एक स्मार्ट फैसला हो सकता है। जी हां, क्योंकि यहां से लेने पर ग्राहकों के जीएसटी का लगभग पूरा पैसा बच रहा है और 2.67 लाख तक की बचत हो रही है।

Dec 22, 2025 09:45 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) ने हाल ही में इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 (ICOTY 2026) का खिताब जीता है। मारुति की नई SUV विक्टोरिस (Victoris) अब आम ग्राहकों के साथ-साथ देश की सेवा में लगे सैन्यकर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। मारुति (Maruti) ने दिसंबर 2025 से विक्टोरिस (Victoris) को CSD (Canteen Stores Department) के जरिए बिक्री के लिए शामिल कर लिया है, जिससे फौजी परिवारों को इस SUV पर लाखों रुपये की सीधी बचत मिल रही है। अगर आप CSD से कार खरीदने के पात्र हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि CSD कीमत और एक्स-शोरूम कीमत में कितना फर्क है और विक्टोरिस (Victoris) खरीदने पर आपको कितना फायदा हो सकता है?

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:₹5.44 लाख में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, यहां से लेने पर पूरा टैक्स बच रहा

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 4.7 - 6.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 4.57 - 7.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.47 - 7.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दिसंबर 2025 में मारुति विक्टोरिस की CSD प्राइस लिस्ट

वैरिएंटपावरट्रेन (इंजन व गियरबॉक्स)CSD कीमत (GST सहित)
LXI1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल₹8,77,000
VXI1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल₹9,82,000
ZXI1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअलउपलब्ध नहीं
ZXI (O)1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल₹11,75,000
ZXI Plus1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअलउपलब्ध नहीं
ZXI Plus (O)1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल₹13,23,000
VXI1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक₹11,15,000
ZXI1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
ZXI (O)1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
ZXI Plus1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
ZXI Plus (O)1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
ZXI Plus 4WD1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
ZXI Plus (O) 4WD1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
LXI1.5L नॉर्मल CNG – मैनुअलउपलब्ध नहीं
VXI1.5L नॉर्मल CNG – मैनुअलउपलब्ध नहीं
ZXI1.5L नॉर्मल CNG – मैनुअलउपलब्ध नहीं
VXI1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिक₹13,71,000
ZXI1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
ZXI (O)1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
ZXI Plus1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं
ZXI Plus (O)1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं

CSD से कार खरीदने का सबसे बड़ा फायदा

CSD के जरिये कार खरीदने पर सबसे बड़ा फायदा कम GST का होता है। आम ग्राहकों को कार पर लगभग 28% GST देना होता है, वहीं CSD के तहत यह GST काफी कम (14% - लगभग आधा टैक्स) हो जाती है। इसी वजह से विक्टोरिस (Victoris) की CSD कीमत, आम बाजार (Ex-Showroom) कीमत से काफी कम है।

मारुति विक्टोरिस: CSD vs एक्स-शोरूम प्राइस

1.5L नॉर्मल पेट्रोल – मैनुअल

वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमतकीमत का अंतर (बचत)CSD कीमत (GST सहित)
LXI₹10,49,900₹1,72,900₹8,77,000
VXI₹11,79,900₹1,97,900₹9,82,000
ZXI₹13,56,900उपलब्ध नहीं
ZXI (O)₹14,07,900₹2,32,900₹11,75,000
ZXI+₹15,23,900उपलब्ध नहीं
ZXI+ (O)₹15,81,900₹2,58,900₹13,23,000

1.5L नॉर्मल पेट्रोल – ऑटोमैटिक

वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमतकीमत का अंतर (बचत)CSD कीमत (GST सहित)
VXI₹13,35,900₹2,20,900₹11,15,000
ZXI₹15,12,900उपलब्ध नहीं
ZXI (O)₹15,63,900उपलब्ध नहीं
ZXI+₹17,18,900उपलब्ध नहीं
ZXI+ (O)₹17,76,900उपलब्ध नहीं
ZXI+ 4WD₹18,63,900उपलब्ध नहीं
ZXI+ (O) 4WD₹19,21,900उपलब्ध नहीं

1.5L नॉर्मल CNG – मैनुअल

वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमतकीमत का अंतर (बचत)CSD कीमत (GST सहित)
LXI₹11,49,900उपलब्ध नहीं
VXI₹12,79,900उपलब्ध नहीं
ZXI₹14,56,900उपलब्ध नहीं

1.5L हाइब्रिड पेट्रोल – ऑटोमैटिक

वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमतकीमत का अंतर (बचत)CSD कीमत (GST सहित)
VXI₹16,37,900₹2,66,900₹13,71,000
ZXI₹17,79,900उपलब्ध नहीं
ZXI (O)₹18,38,900उपलब्ध नहीं
ZXI+₹19,46,900उपलब्ध नहीं
ZXI+ (O)₹19,98,900उपलब्ध नहीं

मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) की CSD कीमतें एक्स-शोरूम कीमतों से लगभग 1.72 लाख से 2.67 लाख तक कम हैं, यानी CSD से कार खरीदने पर सीधा लाखों का फायदा हो रहा है। यह बचत वैरिएंट के हिसाब से बदलती है, लेकिन हर वैरिएंट में कीमत का अंतर साफ नजर आता है।

सैनिकों के लिए बड़ी राहत

आज के समय में SUV खरीदना आम आदमी के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन CSD सुविधा की वजह से ये कार लेना सेना, वायुसेना, नौसेना, सर्विंग पर्सनल, रिटायर्ड सैनिक और पात्र आश्रितों के लिए काफी किफायती है। जी हां, क्योंकि इस कैटेगिरी में आने वाले ग्राहकों को टैक्स में लगभग आधे (50%) की छूट मिलती है, जिससे CSD ग्राहक विक्टोरिस (Victoris) जैसी नई SUV को काफी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने इस SUV पर ₹1.30 लाख टैक्स माफ किया, अब मात्र ₹6.94 लाख में मिल रही कार

अगर आप CSD के पात्र नहीं हैं तो?

अगर आप CSD से कार खरीदने के योग्य नहीं हैं, तो फिलहाल विक्टोरिस (Victoris) पर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट उपलब्ध नहीं है। हालांकि, उम्मीद है कि 2026 में मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) पर ऑफर्स या फेस्टिव डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Suzuki

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।