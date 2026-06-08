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मारुति की इस नई-नवेली SUV ने मचाया गदर, मात्र 8 महीने में बिक गईं 1 लाख कारें; माइलेज 28kmpl से ज्यादा

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी की नई-नवेली एसयूवी विक्टोरिस नें कमाल कर दिया है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने देश में 1 लाख यूनिट्स की कुल घरेलू बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।

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मारुति सुजुकी की नई-नवेली एसयूवी विक्टोरिस नें कमाल कर दिया है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने देश में 1 लाख यूनिट्स की कुल घरेलू बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि सितंबर, 2025 में लॉन्च हुई मारुति विक्टोरिस को यह मुकाम हासिल करने में महज 8 महीने से थोड़ा ज्यादा का वक्त लगा है। कंपनी ने इसके शुरुआती 50,000 यूनिट्स सिर्फ पांच महीनों में बेच दिए थे। आइए जानते हैं मारुति विक्टोरिस की बिक्री, इसके शानदार फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में विस्तार से।

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जनवरी में ताबड़तोड़ बिकी गाड़ी

बता दें कि मई 2026 के अंत तक मारुति विक्टोरिस की कुल 100,165 यूनिट्स बिक चुकी हैं। इस सफर में जनवरी, 2026 का महीना गाड़ी के लिए सबसे शानदार रहा। इस दौरान गाड़ी ने 15,240 यूनिट्स की अपनी अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री दर्ज की थी। उस अकेले महीने में मारुति की कुल यूटिलिटी व्हीकल (UV) बिक्री में विक्टोरिस की हिस्सेदारी 20 पर्सेंट रही थी। यह अर्टिगा और ब्रेजा के बाद कंपनी की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली यूटिलिटी व्हीकल बनकर उभरी थी।

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एक्सपोर्ट मार्केट में भी जलवा

अगर इसकी तुलना मारुति की ही ग्रैंड विटारा से करें, तो उसने 1 लाख का आंकड़ा छूने में पूरे एक साल का वक्त लिया था। जबकि विक्टोरिस ने यह कमाल महज 8 महीनों में कर दिखाया। नए फाइनेंशियल ईयर (अप्रैल और मई) के शुरुआती दो महीनों में 24,554 यूनिट्स बेचकर यह फ्रोंक्स, अर्टिगा और ब्रेजा के बाद मारुति की चौथी सबसे पसंदीदा यूटिलिटी व्हीकल बनी हुई है। घरेलू मार्केट के साथ-साथ विदेशों में भी इसका जलवा है। बता दें कि मार्च, 2026 तक इसके 4,899 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं।

एडवांस फीचर्स से है लोडेड

मारुति विक्टोरिस को कंपनी के Arena शोरूम के जरिए बेचा जाता है। फीचर्स के मामले में यह गाड़ी अपने सिबलिंग मॉडल ग्रैंड विटारा से भी दो कदम आगे है। विक्टोरिस में ग्राहकों को लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Level 2 ADAS) और स्पेस बचाने वाला अंडरबॉडी-माउंटेड सीएनजी टैंक मिलता है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए मारुति विक्टोरिस को भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।

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दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर का इंजन मिलता है। यह तीन ऑप्शन माइल्ड-हाइब्रिड (103bhp), स्ट्रांग-हाइब्रिड (116bhp) और सीएनजी (89bhp) में आता है। इसमें मैनुअल, ऑटोमेटिक और टॉप वैरिएंट्स में ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी है। माइलेज के मामले में इसका स्ट्रांग-हाइब्रिड मॉडल सबसे किफायती है, जो 28.56 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देता है। वहीं, इसका सीएनजी वैरिएंट 27.02 किमी प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। भारतीय मार्केट में मारुति विक्टोरिस की एक्स-शोरूम कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 19.72 लाख रुपये तक जाती है।

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कुछ ऐसी रही बिक्री

मारुति विक्टोरिस ने सितंबर, 2025 में कुल 4,261 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। जबकि अक्टूबर, 2025 में यह बढ़कर 13,496 यूनिट्स हो गईं। इसके बाद नवंबर, 2025 में 12,300 यूनिट्स, दिसंबर 2025 में 6,210 यूनिट्स, जनवरी 2026 में रिकॉर्ड 15,240 यूनिट्स, फरवरी 2026 में 13,021 मार्च 2026 में 11,062 यूनिट्स, अप्रैल 2026 में 13,701 यूनिट्स और बीते महीने मई 2026 में इसकी 10,853 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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