मारुति ने इस SUV में नीचे लगाया CNG सिलेंडर, सामान रखने पूरा बूट स्पेस मिलेगा; 2 सिलेंडर वालों की सेल बिगाड़ेगी!

मारुति सुजुकी की नई मिडसाइज विक्टोरिस SUV भारतीय बाजार में एंट्री कर चुकी है। कंपनी ने इस SUV को खास बनाने की हर संभव कोशिश की है। जिसमें इसके CNG मॉडल का बड़ा बूट स्पेस भी शामिल है। दरअसल. कंपनी ने विक्टोरिस में अंडरबॉडी CNG टैंक दिया है। कंपनी ने कार में सिंगल CNG सिलेंडर का ही इस्तेमा किया है, जिसे कार में नीचे की तरफ फिट किया गया है। यानी स्टेपनी की जगह पहले की ही तरह रहेगी। अब बड़ा फायदा ये है कि कार में सामान रखने के लिए पूरा बूट स्पेस मिलेगा। इस नए सेटअप के साथ विक्टोरस बाजार में टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा के डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी को टक्कर देगी।

विक्टोरिस SUV को कंपनी ने कुल 6 ट्रिम LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ और ZXI+(O) में पेश किया है। खास बात ये है कि इसके पावरट्रेन को ग्रैंड विटारा से लिया गया है। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG विकल्प शामिल है। गौरतलब है कि मारुति सुजुकी ने CNG टैंक को अंडरबॉडी में ट्रांसफर कर दिया है, जिससे बूट स्पेस में काफी जगह मिलती है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर >> विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर प्रमुखता से दिखाई देते हैं।

>> विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

मारुति विक्टोरिस के फीचर्स

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।